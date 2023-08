Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc với Bộ Công an Lào nhân dịp tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề ma túy lần thứ 8 tại Viêng Chăn. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Đại tướng Vilay Lakhamfong, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cùng thống nhất, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước và sự phối hợp giữa hai Bộ Công an trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an Lào đã đạt được những kết quả tích cực theo Chương trình nghị sự quốc gia về phòng chống ma túy được Đảng, Chính phủ Lào đánh giá cao và đã được báo cáo tại Quốc hội Lào. Đạt được kết quả này, phía Lào ghi nhận sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, rất hiệu quả và thiết thực của Bộ Công an Việt Nam.

Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2023 và Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống ma tuý năm 2021, lực lượng cảnh sát hai nước đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý và tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia.

Để phục vụ công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý hoạt động ở khu vực biên giới hai nước, hai Bộ đã phối hợp triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an Lào. Đến nay Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao cho phía Lào 224 trụ sở.

Được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào đúng tiến độ để kịp khai giảng năm học mới vào tháng 9/2023.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai Bộ, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước; thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai Bộ đã ký kết. Cam kết tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh - trật tự xã hội ở mỗi nước; đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma tuý, mua bán người; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn không để các tổ chức, cá nhân bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại đến lợi ích, an ninh và sự ổn định của nước kia.

Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Thoả thuận cấp cao về vấn đề biên giới; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Lào, nhất là các đường tiểu ngạch; thực hiện có hiệu quả các điều ước, thoả thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết các văn bản pháp lý giữa Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, cam kết phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; bảo đảm tổ chức an toàn các sự kiện quan trọng của hai nước; bảo vệ công trình, dự án trọng điểm Việt Nam - Lào; triển khai hiệu quả, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa Bộ Công an hai nước.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã tới kiểm tra tiến độ hoàn thành công trình xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào cũng như thăm, làm việc và động viên cán bộ chiến sĩ Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào./.