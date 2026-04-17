An ninh năng lượng: Chạy nước rút cho xăng E10, doanh nghiệp hoàn tất chuẩn bị hạ tầng và nguồn cung

Theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được yêu cầu đẩy nhanh ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để đáp ứng yêu cầu này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đã chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống kho bãi và công nghệ phối trộn.

Tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng), đơn vị đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty cho biết, ngay từ cuối năm 2025, đơn vị đã hoàn thiện hệ thống pha chế in-tank (trong bồn) và in-line (trên đường ống). Với công suất đạt từ 25.000 - 30.000 m3/tháng, PVOIL Vũng Áng đã chủ động triển khai cung cấp xăng E10 tại 100% cửa hàng thuộc hệ thống ngay từ đầu năm 2026.

Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Còn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Hà Tĩnh, đơn vị chiếm thị phần lớn với 82 cửa hàng bán lẻ trên toàn tỉnh cũng đang gấp rút triển khai các bước kỹ thuật cuối cùng. Ông Phan Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Petrolimex Hà Tĩnh thông tin: “Theo kế hoạch, từ ngày 15/4/2026, công ty bắt đầu chuyển đổi mặt hàng. Hiện chúng tôi đang tập trung súc rửa, vệ sinh hệ thống bể chứa và đào tạo nhân sự để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi tiếp nhận nhiên liệu mới. Dự kiến, Petrolimex Hà Tĩnh sẽ hoàn tất việc phủ kín xăng E10 trên toàn hệ thống vào nửa cuối tháng 5/2026”.



Hà Tĩnh hiện có mạng lưới phân phối xăng dầu quy mô với 4 thương nhân đầu mối địa phương, 17 thương nhân phân phối ngoại tỉnh, cung cấp hàng cho 242 cửa hàng bán lẻ. Tổng trữ lượng tại 3 kho xăng dầu trên địa bàn đạt trên 129.000 m3. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Để lộ trình triển khai xăng E10 đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giúp người dân hiểu rõ về lợi ích của xăng sinh học đối với động cơ và môi trường. Đồng thời, công tác kiểm tra đột xuất tại các đại lý, cửa hàng bán lẻ sẽ được duy trì để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng về cả chất lượng và giá thành.

Ông Trần Văn Lâm, Phó phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Tĩnh) khẳng định, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư hạ tầng sản xuất và lưu thông nhiên liệu sinh học.

“Sở tập trung giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, đo lường và hóa đơn điện tử. Đặc biệt, phải đảm bảo sự chuyển đổi hài hòa, không để thị trường bị biến động hay thiếu hụt nguồn hàng cục bộ,” ông Lâm nhấn mạnh.

Cùng với các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đang rà soát, nâng cấp hệ thống bồn bể, phương tiện kỹ thuật; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định về chất lượng, đo lường, niêm yết giá và nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm điều kiện an toàn trong bảo quản và kinh doanh xăng sinh học.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hạ tầng kỹ thuật đến phương án cung ứng của các doanh nghiệp, cùng sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho bước chuyển mình quan trọng trong lộ trình sử dụng năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn./.