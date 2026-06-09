TS, Nguyễn Đình Cung - “kiến trúc sư trưởng” của hệ thống pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
Trong bối cảnh lịch sử kinh tế hiện đại của Việt Nam, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Đình Cung được ghi nhận là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tiến trình cải cách thể chế và xây dựng khung khổ pháp lý cho nền kinh tế thị trường. Với tư cách là nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), ông không chỉ là một nhà quản lý hành chính mà còn là một nhà tư tưởng cải cách, người đã dành trọn sự nghiệp để thúc đẩy sự giải phóng quyền tự do kinh doanh và xác lập vị thế của khu vực kinh tế tư nhân. Sự nghiệp của ông là một tấm gương phản chiếu sinh động những bước thăng trầm, những đột phá và cả những rào cản còn tồn tại trong hành trình Đổi mới của Việt Nam từ những năm 1980 đến nay.
"Kiến trúc sư trưởng" hệ thống pháp luật doanh nghiệp hiện đại và cuộc cách mạng giải phóng sức sản xuất
Hành trình của TS. Nguyễn Đình Cung bắt đầu từ những năm tháng học tập tại Tiệp Khắc và Anh quốc, nơi ông được tiếp cận với cả hai hệ thống tư duy kinh tế: từ kế hoạch hóa tập trung đến kinh tế thị trường hiện đại. Chính sự kết hợp này đã rèn nên một phong cách Nguyễn Đình Cung đặc trưng: luôn nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ thể chế và đo lường sự thành công của chính sách bằng sự hài lòng, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Dấu ấn lớn nhất, có thể coi là "di sản" trọn đời của ông, chính là sự ra đời của các đạo luật về doanh nghiệp. Nếu như Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 là những viên gạch đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, thì Luật Doanh nghiệp năm 1999 mới thực sự là một "cú nổ" về tư duy. Với vai trò là Thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, TS. Nguyễn Đình Cung đã cùng các cộng sự thực hiện một cuộc cách mạng: thay đổi triết lý từ "người dân chỉ được làm những gì Nhà nước cho phép" sang "người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm".
Trước năm 2000, việc thành lập một công ty có thể mất từ vài tháng đến vài năm với những quy định "xin - cho" ngặt nghèo, thậm chí cần đến chữ ký của Chủ tịch tỉnh. Nhưng sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 đi vào cuộc sống, thủ tục gia nhập thị trường đã được rút ngắn xuống tính bằng ngày, bằng giờ. Ông chính là người bền bỉ cầm "thanh gươm" cải cách để chặt đứt hàng trăm "giấy phép con" – những rào cản hành chính vô lý bóp nghẹt sự sáng tạo của người dân. Đối với ông, mỗi giấy phép con bị bãi bỏ không chỉ là bớt đi một thủ tục, mà là thêm một cơ hội cho sự thịnh vượng.
Không dừng lại ở những doanh nghiệp thuần túy lợi nhuận, TS. Nguyễn Đình Cung còn là "người anh cả" đặt nền móng pháp lý cho mô hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Việc đưa khái niệm này vào Luật Doanh nghiệp 2014 là minh chứng cho một tầm nhìn nhân văn, nơi kinh doanh không chỉ để làm giàu mà còn để giải quyết các vấn đề của cộng đồng.
Kỳ vọng về một cuộc "đại phẫu" thể chế mới
Nếu phần đầu sự nghiệp của TS. Nguyễn Đình Cung gắn liền với việc "mở cửa" cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, thì phần sau sự nghiệp là cuộc chiến không mệt mỏi để bảo vệ và nuôi dưỡng khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh. Ông luôn kiên định với quan điểm: "Một quốc gia hùng cường không thể thiếu được nền kinh tế tư nhân hùng mạnh".
Trong suốt hai nhiệm kỳ là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (2011-2021), ông nổi tiếng với phong cách "nói thẳng, nói thật", thậm chí là "bạo ngôn" khi phản biện các chính sách có dấu hiệu kìm hãm thị trường. Ông thẳng thắn chỉ ra "điểm nghẽn của điểm nghẽn" chính là thể chế và tư duy quản lý cũ kỹ của bộ máy nhà nước. Theo ông, luật pháp ban hành phải hướng đến việc tạo không gian phát triển thay vì chỉ để "quản cho dễ".
Sự ra đời của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (tháng 5/2025) có thể coi là một sự hội tụ tuyệt vời giữa các đề xuất tâm huyết của ông và ý chí lãnh đạo của Đảng. Tinh thần của Nghị quyết 68 mang đậm dấu ấn tư duy mà TS. Cung đã theo đuổi hàng thập kỷ: xác lập kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" để thúc đẩy tăng trưởng.
Nghị quyết 68 nhấn mạnh việc không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" và tách bạch trách nhiệm pháp nhân với cá nhân – những vấn đề mà TS. Cung đã không ngừng lên tiếng cảnh báo. Ông chia sẻ sự ấn tượng mạnh mẽ trước thông điệp của Tổng Bí thư về việc "dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm". Với ông, đây không chỉ là sự thay đổi tư duy tích cực, mà là một sự "đột biến" cần thiết để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Nhìn về tương lai, TS. Nguyễn Đình Cung đặt kỳ vọng lớn vào năm 2026 và giai đoạn chiến lược tới. Ông cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử chưa từng có để thực hiện một cuộc "đại phẫu" hệ thống pháp luật, loại bỏ sự chồng chéo và xây dựng một Nhà nước kiến tạo đúng nghĩa. Ông mong muốn tinh thần cải cách phải thấm nhuần đến tận cấp chuyên viên, nơi câu hỏi thường trực không phải là "làm sao để quản được" mà là "làm sao để doanh nghiệp phát triển tốt nhất".
Dù luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là "một trong hàng ngàn người góp sức", nhưng hình ảnh vị chuyên gia tóc bạc, luôn trăn trở với từng chỉ số về môi trường kinh doanh, đã trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp. TS. Nguyễn Đình Cung không chỉ là một nhà làm chính sách; ông là người giữ lửa cho tinh thần khởi nghiệp và là nhịp cầu tri thức đưa những giá trị của kinh tế thị trường hiện đại vào hơi thở của đời sống Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung là một biểu tượng của tinh thần cải cách kiên trì và trí tuệ tại Việt Nam. Từ những ngày đầu nghiên cứu tại Tiệp Khắc đến khi trở thành kiến trúc sư trưởng của Luật Doanh nghiệp và người tham mưu cấp cao cho các đời Thủ tướng, ông luôn giữ vững một triết lý xuyên suốt: giải phóng sức dân, tôn trọng quyền tự do kinh doanh và xây dựng một nhà nước phục vụ thị trường.
Những đóng góp của ông đã góp phần thay đổi diện mạo của nền kinh tế Việt Nam, từ một quốc gia với khu vực tư nhân manh mún trở thành một nền kinh tế năng động với hàng triệu doanh nghiệp đang nỗ lực vươn ra biển lớn. Di sản của ông – từ tư duy "pháp luật không cấm là được làm" đến việc thúc đẩy doanh nghiệp xã hội và quản trị hiện đại – sẽ còn tiếp tục là nguồn cảm hứng và là kim chỉ nam cho các thế hệ nhà hoạch định chính sách tiếp theo trong hành trình đưa Việt Nam tới thịnh vượng./.
Bài: Hoàng Tuệ Nhi - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam & NVCC