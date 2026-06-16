TP. Hồ Chí Minh phát triển lưới điện thông minh

16/06/2026

Ngành điện đã hiện đại hóa lưới điện thông minh, dữ liệu số và các trung tâm điều độ tiên tiến tầm khu vực, đưa dòng điện đến mọi khu vực của thành phố.

Ngành điện đã góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Sau Ngày đất nước thống nhất, TP. Hồ Chí Minh bước vào hành trình tái thiết với muôn vàn khó khăn. Hệ thống điện lạc hậu, nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cần bao phủ khiến tình trạng thiếu điện kéo dài triền miên. Từ những năm tháng khó khăn ấy, ngành điện Thành phố đã từng bước mở rộng nguồn cung, nâng cao năng lực vận hành, hiện đại hóa lưới điện thông minh, dữ liệu số và các trung tâm điều độ tiên tiến tầm khu vực, đưa dòng điện đến mọi vùng đất, góp phần tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ngành điện Thành phố đã từng bước nâng cao năng lực vận hành, hiện đại hóa lưới điện thông minh Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhiều tòa nhà trong TP. Hồ Chí Minh lắp đặt điện mắt trời áp mái nhằm đảm bảo ổn nguồn điện ổn định. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Nhân viên Công ty Điện lực Duyên Hải cắt tỉa, giải tỏa hành lang an toàn lưới điện nhằm phòng ngừa sự cố chập cháy, đứt dây điện do cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh sửa chữa điện hotline. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Nhân viên Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân về an toàn điện mùa mưa. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

EVNHCMC phối hợp với Học viện Ảnh nhiệt IRT (Canada) tại Việt Nam đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN