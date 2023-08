Lê Gia – Câu chuyện chắt “giọt mật từ biển”

Sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, đến nay nước mắm Lê Gia đã có mặt tại hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc như Vinmart, Vinmart+, Big C, Aeon, Mega Market, Co.op Mart,.. cùng các chuỗi cửa hàng mẹ và bé.



Như lời chia sẻ của anh Lê Anh, CEO nước mắm Lê Gia, người tiêu dùng lựa chọn nước mắm Lê Gia vì các giá trị dinh dưỡng tự nhiên của sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm. Nước mắm Lê Gia được sản xuất từ những nguyên liệu có chất lượng cao cùng với bí quyết gia truyền trong phương pháp nén gài truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác.Cá để làm mắm phải là loại cá cơm than trưởng thành, béo mập và giàu đạm, được đánh bắt vào khoảng tháng 7-11 âm lịch. Không chỉ vậy, để tạo ra được nước mắm với hương vị riêng biệt, Lê Gia còn sử dụng muối hạt tinh khiết được sản xuất từ tỉnh Ninh Thuận và Bà Rịa. Muối được mua về không dùng ủ cá ngay mà được bảo quản từ 1-2 năm cho nước chạc chảy đi nhằm giảm bớt độ mặn cũng như loại bỏ các thành phần ảnh hưởng tới chất lượng của mắm.



Theo anh Lê Anh, bí quyết để nước mắm Lê Gia thơm ngon, đậm đà là nằm ở thùng giá. Mỗi thùng ủ chứa hàng chục tấn cá và nước mắm không phải được kéo rút từng thùng rồi đóng chai, mà phải kéo rút liên hoàn qua hệ thống 5-7 thùng chượp (hỗn hợp cá muối) nhằm giữ được dưỡng chất và mùi vị. Sau đó, Lê Gia chọn ra thùng có hương vị tốt nhất làm thùng giá (giống men cái) để cho sản phẩm đạt hương vị và chất lượng tương đối đều nhau.



Quy trình “chắt giọt mật từ biển”, từ khâu ủ chượp tới các công đoạn khác được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên cũng như chất lượng và an toàn thực phẩm.