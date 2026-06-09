Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

09/06/2026





Sáng 9/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Đây là năm thứ 3 Việt Nam tổ chức diễn đàn quan trọng này. Diễn ra trong hai ngày 9-10/6, đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực.



Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu dẫn đề.

Cùng dự có Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul; Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Timor Leste Xanana Gusmão; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.



Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, Việt Nam đã công bố sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN – một nền tảng đa bên, đa tầng và đa chiều, nhằm bổ sung cho các diễn đàn hiện có của ASEAN và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách định hình lộ trình dài hạn khả thi và hiệu quả cho Cộng đồng ASEAN.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTVXN



Phát biểu chào mừng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN với mong muốn cùng các đối tác quốc tế ở trong và ngoài ASEAN tạo dựng một không gian đối thoại mở, thực chất và hướng tới tương lai; là nơi quy tụ trí tuệ, tầm nhìn và sáng kiến của các nhà hoạch định chính sách, giới học giả, doanh nghiệp, người dân ASEAN và đối tác quốc tế nhằm chung tay góp sức vì một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên khai mạc. Ảnh: An Đăng- TTXVN



Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 và 2025 đã diễn ra thành công, nhận được sự quan tâm ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Nhiều suy nghĩ mạnh dạn, nhiều đề xuất có tính sáng tạo nhưng cũng rất thực tế đã được thảo luận. Trong số đó, có nhiều ý tưởng đã được các đại biểu tham dự tiếp tục nuôi dưỡng phát triển và đóng góp vào quá trình hình thành chính sách hướng đi của ASEAN trong tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; Thủ tướng nước Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



“Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc, trong lúc cạnh tranh nghi kỵ, thậm chí đối đầu quân sự ra gia tăng, chúng tôi hy vọng rằng AFF sẽ tạo thêm cơ hội cho ngoại giao, cho đối thoại, cho hiểu biết lẫn nhau và hợp tác. Chúng tôi cũng hy vọng AFF sẽ là một diễn đàn thật sự của ASEAN; là một kênh bổ trợ hiệu quả cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu.

Bộ trưởng cho biết, với chủ đề: “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”, Diễn đàn năm nay sẽ được cấu trúc theo hướng tập trung trao đổi những vấn đề hệ trọng, bức thiết liên quan hàng đầu tới ASEAN hiện tại và tương lai. Các đại biểu sẽ có dịp trao đổi, lắng nghe ý kiến từ các quan chức, các chuyên gia về những chủ đề có tầm quan trọng lâu dài, từ củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho tới các vấn đề thời sự như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Diễn đàn lần này không chỉ có trao đổi giữa các lãnh đạo chính phủ mà còn là lần đầu tiên có cuộc họp của các chính đảng từ các nước Đông Nam Á; cuộc họp của các địa phương của các nước ASEAN và các đại biểu lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp, học giả. Các phiên thảo luận của Diễn đàn vì vậy có thể gợi mở thêm những ý tưởng mới và giải pháp đột phá, qua đó góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời giúp ASEAN thích ứng tốt hơn với những vấn đề mới.

“Một ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm sẽ vững mạnh hơn từ mỗi nỗ lực của các nước thành viên. Đó cũng là mong muốn chung của lãnh đạo và người dân ASEAN. Diễn đàn hôm nay cũng được tổ chức với tâm thế đó”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh./.