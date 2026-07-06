Chuyên gia Hà Lan: Khe Sanh đủ điều kiện trở thành điểm du lịch cà phê khác biệt

06/07/2026

Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vùng nguyên liệu Arabica chất lượng cao đã tạo nên lợi thế riêng cho Khe Sanh mà không nhiều điểm đến trên thế giới có được.

Sau hơn 25 năm tư vấn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững tại hơn 20 quốc gia, chuyên gia du lịch người Hà Lan Harro Boekhold – người đề xuất ý tưởng Khe Sanh Coffee Tour với thông điệp "Make Coffee, Not War" ("Hãy tạo ra cà phê, chứ không phải chiến tranh") – nhận định Khe Sanh (Quảng Trị) sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á. Theo ông, sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vùng nguyên liệu Arabica chất lượng cao đã tạo nên lợi thế riêng mà không nhiều điểm đến trên thế giới có được.

Chuyên gia Harro Boekhold đề xuất thông điệp "Make Coffee, Not War" (Hãy tạo ra cà phê, chứ không phải chiến tranh), như một cách kể câu chuyện về hành trình từ chiến tranh đến hòa bình của vùng cà phê Khe Sanh. Ảnh: TTXVN phát

Chuyên gia Harro Boekhold (bên trái) và ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái Bốn Phương (Bốn Phương Coffee), trao đổi về quy trình sản xuất cà phê đặc sản Arabica Khe Sanh. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Chuyên gia Harro Boekhold ấn tượng với sự thân thiện, cởi mở của người dân Khe Sanh khi họ luôn sẵn sàng đưa du khách tham quan nông trại và chia sẻ câu chuyện về nghề trồng cà phê. Ảnh: TTXVN phát

Ông Harro Boekhold nhận định Khe Sanh sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á. Ảnh: TTXVN phát

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN