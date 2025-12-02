Vietnam y OIEA evalúan infraestructura para proyecto nuclear

Hanoi (VNA) - Representantes vietnamitas y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se reunieron en Hanoi para evaluar la infraestructura nacional de energía nuclear, con vistas a desplegar el proyecto de construcción de la planta Ninh Thuan y otros similares en el futuro.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Al intervenir la víspera en el encuentro, Le Xuan Dinh, viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, valoró altamente el apoyo oportuno del OIEA, así como la experiencia y el compañerismo de los expertos, que son de especial importancia para el país en el proceso de completar la infraestructura de energía nuclear, de acuerdo con las normas internacionales y las directrices de la agencia.



La cartera, como entidad de coordinación y presidencia del desarrollo de infraestructura de energía nuclear, promoverá las actividades en el campo en consonancia con las recomendaciones del OIEA, a fin de cumplir con los requisitos de ese primer Proyecto de Energía Nuclear en Vietnam, afirmó.



Al mismo tiempo, el Ministerio continúa apoyando y promoviendo las actividades de cooperación entre Vietnam y el OIEA en el desarrollo de aplicaciones de la energía atómica con fines pacíficos en la nación indochina, reiteró.



A la vez, Eric Mathet, jefe del Grupo de Trabajo de OIEA, subrayó que los resultados de la evaluación marcarán un hito importante en el camino de Vietnam hacia el establecimiento de un programa de energía nuclear seguro y sostenible, teniendo en cuenta sus obligaciones de seguridad.

Según las recomendaciones del OIEA, la infraestructura de energía nuclear incluye 19 contenidos principales que demuestran todas las actividades y preparativos en todos los aspectos, desde las instalaciones, los equipos, las ubicaciones, las obras auxiliares, los documentos legales hasta los recursos económicos y humanos para servir al programa de desarrollo de la energía nuclear.



Del 1 al 11 del presente mes, el Grupo de Trabajo se centra en revisar y evaluar de manera exhaustiva y objetiva los 19 componentes de la infraestructura de energía nuclear y enviará al Gobierno vietnamita un informe integral en el que se señalarán las tareas que se han realizado y las áreas que necesitan mejoras adicionales; al mismo tiempo, hará recomendaciones importantes destinadas a apoyar al país anfitrión en el desarrollo de un Plan Maestro para el desarrollo de la infraestructura de energía nuclear, contribuyendo a la implementación del dicho proyecto./.