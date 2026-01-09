Vietnam y Noruega intensifican su cooperación en transición verde y economía circular

Hanoi (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, recibió a la embajadora de Noruega en Vietnam, Hilde Solbakken, con el objetivo de analizar orientaciones y medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral, en el marco del 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1971-2026).







La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, recibe a la embajadora de Noruega en Vietnam, Hilde Solbakken. (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, Le Thi Thu Hang manifestó su satisfacción por reunirse nuevamente con Solbakken y subrayó que Vietnam siempre ha concedido gran importancia al desarrollo de la amistad tradicional y de la cooperación integral con Noruega.



Destacó que, a lo largo de más de cinco décadas desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas el 25 de noviembre de 1971, los vínculos bilaterales han experimentado avances notables en múltiples ámbitos.



La viceministra valoró altamente los esfuerzos realizados por Solbakken y por la Embajada de Noruega para impulsar las relaciones bilaterales, y coincidió en que ambas partes deben aprovechar mejor sus respectivas fortalezas y necesidades para generar nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en áreas como la transición verde, la economía circular y la respuesta al cambio climático.



Con el fin de profundizar aún más las relaciones políticas y diplomáticas, propuso intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos de alto nivel a través de los canales partidistas, estatales y personales.



De cara al 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas, sugirió que ambas partes coordinen la organización de actividades prácticas y significativas que refuercen la amistad, el entendimiento mutuo y una cooperación eficaz, entre ellas eventos de promoción cultural y gastronómica, foros empresariales y seminarios temáticos en las principales ciudades de ambos países.



También instó a Noruega, en su calidad de coordinador dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, a contribuir a agilizar las negociaciones para una pronta conclusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la AELC y Vietnam, sobre la base de intereses armonizados.



Asimismo, alentó a los fondos de inversión y a las empresas noruegas a incrementar sus inversiones en Vietnam y a continuar apoyando al país en la implementación del marco de la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP).



Por su parte, Solbakken coincidió con las valoraciones positivas y las orientaciones de cooperación propuestas por la vicecanciller, y afirmó que Vietnam ocupa un papel y una posición relevantes en la región, motivo por el cual Noruega desea reforzar aún más la cooperación y elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.



La embajadora expresó su deseo de que ambas partes celebren próximamente la décima Consulta Política a Nivel de Viceministros de Asuntos Exteriores en Oslo y firmen un acuerdo sobre la exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, con el fin de facilitar el intercambio de delegaciones.



También propuso intensificar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el marco ASEAN-Noruega, al tiempo que se abordan de manera conjunta los desafíos globales y se aprovechan las oportunidades de cooperación en la transición ecológica y el desarrollo sostenible.



Solbakken manifestó su confianza en que las negociaciones del TLC entre la AELC y Vietnam avancen de manera positiva este año, contribuyendo a fortalecer el comercio y la inversión tanto a nivel bilateral como interregional.



La embajadora añadió que Noruega está dispuesta a coordinarse estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, así como con las agencias y localidades pertinentes, para organizar actividades conmemorativas del 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2026./.