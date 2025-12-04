Vietnam y Cuba continúan fortaleciendo cooperación multifacética

La Habana (VNA) - Una delegación de alto nivel del Gobierno vietnamita, encabezada por su viceprimer ministro Ho Quoc Dung, realizó una visita de trabajo en Cuba, con el objetivo de promover la cooperación integral entre ambos países, especialmente en las áreas de economía, comercio e inversión.



En la reunión con el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ambas partes discutieron medidas específicas para implementar programas y proyectos prioritarios de cooperación, mejorar la eficiencia y la escala de la cooperación en todos los ámbitos, de acuerdo con las fortalezas y necesidades de cada país.



El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung y el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga. (Foto: VNA)

Los dos vicepremieres evaluaron que, si bien la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países ha enfrentado dificultades en los últimos tiempos debido a los desafíos globales y la difícil situación en Cuba, aún existen numerosas oportunidades favorables que reciben la atención y la orientación de los altos líderes de ambos países y que es necesario seguir promoviéndolas.



En ese espíritu, acordaron mantener una estrecha coordinación en la implementación de los acuerdos alcanzados, seguir apoyando a las empresas vietnamitas con inversión en Cuba, promover la eficacia del mecanismo del Comité Intergubernamental y seguir organizando actividades de promoción comercial para fortalecer las relaciones comerciales y mejorar el conocimiento de los mercados vietnamita y cubano.



Óscar Pérez-Oliva Fraga reafirmó la decisión del Gobierno cubano de seguir profundizando la relación fraternal con Vietnam, en un espíritu de alta confianza política, especial solidaridad, unión, cooperación y desarrollo.



El Gobierno cubano está dispuesto a impulsar al máximo los proyectos prioritarios de cooperación con Vietnam, en especial los proyectos de producción de alimentos, en primer lugar la producción de arroz en la nación caribeña, enfatizó.



A su vez, Ho Quoc Dung ratificó que los líderes y el pueblo vietnamitas valoran la especial solidaridad y amistad tradicional entre Vietnam y Cuba y siempre apoyarán al hermano país cubano para buscar nuevos métodos y formas de cooperación, acordes con las capacidades y fortalezas de ambas partes, y para promover una cooperación cada vez más efectiva, sustancial y sostenible.



En esta ocasión, Ho Quoc Dung y Óscar Pérez-Oliva Fraga presenciaron la ceremonia de entrega del Acta de la primera reunión del Comité Conjunto para la Implementación del Acuerdo Comercial Vietnam-Cuba.



Con anterioridad, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung y su comitiva fueron recibidos por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien felicitó a Vietnam por sus destacados logros en política exterior y socioeconómicos en los últimos tiempos; al mismo tiempo, reconoció el creciente papel y la posición de la nación indochina en la región y en el ámbito internacional.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez resaltó la necesidad de que ambos países promuevan aún más la confianza política y la coordinación estratégica, mantengan intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y vínculos estrechos entre los máximos líderes de ambos Partidos y Estados, y mejoren periódicamente la eficacia de los mecanismos de cooperación.



Por su parte, Ho Quoc Dung afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre aprecian y recuerdan la especial solidaridad y el apoyo incondicional que Cuba ha brindado a Vietnam en los años de la guerra por la independencia nacional, así como en la causa actual de la construcción nacional y defensa de la Patria.



Vietnam siempre presta atención y sigue de cerca la situación en Cuba y comparte profundamente las dificultades que enfrenta el pueblo cubano, recalcó, y mostró su confianza en que, bajo el sabio liderazgo del Partido Comunista, el pueblo cubano seguirá superando todos los desafíos, defendiendo con firmeza los frutos de la Revolución y construyendo con éxito un socialismo próspero y feliz.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung se reúne con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Foto: VNA)



Reafirmó la firme postura de solidaridad y apoyo de Vietnam a Cuba, exigiendo el fin de la política de bloqueo contra Cuba.



Durante su estancia en Cuba, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung y su delegación asistieron al acto por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, organizado por el Comité Central del PCC, y a la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de ayuda no reembolsable para un parque solar en la nación caribeña.



La delegación vietnamita también depositó una ofrenda floral ante la estatua del presidente Ho Chi Minh en el parque que lleva su nombre en La Habana./.