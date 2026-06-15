Vietnam y China promueven conexión de estrategias de desarrollo y cooperación sustantiva

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, durante una conversación telefónica con su homólogo chino Li Qiang. Foto: Duong Giang – VNA

Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, una exigencia objetiva, una opción estratégica y natural, así como una prioridad máxima en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, afirmó el primer ministro Le Minh Hung, durante una conversación telefónica hoy con su homólogo chino Li Qiang.

En un ambiente de amistad, confianza, pragmatismo y franqueza, los dos jefes de Gobierno expresaron su satisfacción por celebrar esta primera conversación telefónica tras el primer período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional de Vietnam, que completó la elección y designación de los dirigentes gubernamentales.

Li Qiang felicitó cordialmente a Le Minh Hung por su elección como primer ministro de Vietnam. Asimismo, expresó su reconocimiento y alta valoración por las importantes contribuciones realizadas por Minh Hung a las relaciones entre China y Vietnam en los diversos cargos que desempeñó anteriormente.

Por su parte, Minh Hung valoró positivamente la postura de los líderes del Partido y del Estado chino de otorgar prioridad al desarrollo de los vínculos con Vietnam dentro de su diplomacia de vecindad.

Ambos dirigentes apreciaron los avances positivos de las relaciones entre los dos Partidos y los dos países en los últimos tiempos, especialmente en la elaboración e implementación oportunas de planes de acción y programas destinados a materializar los importantes consensos alcanzados por los máximos líderes de ambas naciones.

También acordaron mantener intercambios regulares, sinceros y basados en la confianza, así como una estrecha coordinación para concretar aún más los acuerdos de alto nivel y los resultados de la exitosa visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, así como de la visita de Estado a Vietnam realizada en 2025 por el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping.

En cuanto a la cooperación futura, Minh Hung propuso reforzar aún más la confianza estratégica, organizar eficazmente los intercambios y contactos de alto nivel, así como los mecanismos de cooperación existentes, incluido el mecanismo de Diálogo Estratégico 3+3 entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública.

Asimismo, sugirió impulsar la conectividad de infraestructuras y el desarrollo de un sistema de transporte multimodal, dando prioridad a la cooperación ferroviaria y a la conexión con otros países y regiones; promover un comercio bilateral equilibrado y sostenible; poner en funcionamiento cuanto antes los modelos de pasos fronterizos inteligentes; y desarrollar zonas de cooperación económica transfronteriza para facilitar el comercio, la inversión y la cooperación sectorial.

También expresó el deseo de ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, educación, formación de recursos humanos de alta calidad y atención sanitaria, especialmente en medicina tradicional; fortalecer la cooperación cultural y turística; aplicar eficazmente el Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026-2027; y reforzar los mecanismos de cooperación entre localidades, especialmente entre las provincias fronterizas, además de ampliar la colaboración entre regiones con gran potencial.

Li Qiang afirmó que China siempre considera a Vietnam una prioridad en su política de diplomacia de vecindad. Añadió que China trabajará junto con Vietnam para seguir de cerca los consensos de alto nivel, profundizar la conexión de las estrategias de desarrollo y promover una cooperación sustantiva en todos los ámbitos.

Señaló que China está dispuesta a impulsar la cooperación ferroviaria entre ambos países y fortalecer la conectividad con otras naciones y regiones; promover el comercio industrial y agrícola, así como la cooperación en inspección y cuarentena. También alentará a empresas prestigiosas y con capacidad a ampliar inversiones de alta calidad, especialmente en ciencia, tecnología e innovación; reforzará la cooperación en seguridad energética e interconexión eléctrica; implementará eficazmente el Año de Cooperación Turística China–Vietnam 2026-2027; y fortalecerá los intercambios entre pueblos y los proyectos de bienestar social.

Los dirigentes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común, reafirmando su estrecha coordinación para garantizar el éxito de los años APEC 2026 y 2027, organizados respectivamente por China y Vietnam.

Asimismo, acordaron controlar mejor y gestionar adecuadamente las diferencias, mantener la paz y la estabilidad en el mar, y consolidar un entorno favorable para el desarrollo de cada país./.