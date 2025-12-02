Vietnam y Brunéi emiten declaración conjunta

Hanoi (VNA)- Vietnam y Brunéi emitieron hoy una Declaración Conjunta con motivo de la visita de Estado del sultán Haji Hassanal Bolkiah a Vietnam, del 30 de noviembre al 2 de diciembre.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. (Foto: VNA)



Según la declaración, durante la visita, el sultán de Brunéi mantuvo conversaciones oficiales con el presidente Luong Cuong y realizó visitas de cortesía al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, al primer ministro Pham Minh Chinh y al titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Los líderes destacaron los avances socioeconómicos en ambos países y expresaron su satisfacción por el progreso sustancial y positivo en las relaciones bilaterales desde la elevación de los vínculos a una Asociación Integral en 2019. Los Líderes subrayaron la importancia del Plan de Acción para la implementación de la Asociación Integral entre Vietnam y Brunéi para el período 2023-2027 y acordaron colaborar estrechamente para garantizar su implementación integral y efectiva.



Reafirmaron su compromiso de fortalecer aún más la cooperación en todas las áreas, incluyendo política, defensa y seguridad, comercio e inversión, energía, educación, cultura y sociedad, intercambios interpersonales y otras áreas de interés mutuo, así como la cooperación en marcos multilaterales.



Ambas partes reconocieron la importancia de mantener intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y contactos a través de todos los canales, incluyendo el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional, la población y las localidades, para fortalecer la confianza política y el entendimiento mutuo.



Destacaron los resultados positivos de la cooperación entre los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas de ambos países, incluido el establecimiento y mantenimiento de mecanismos eficaces entre las fuerzas armadas de ambos países, incluyendo la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de Defensa (JDWG); fortalecimiento de la capacidad profesional de oficiales y personal mediante capacitación y cursos conjuntos; promoción de la cooperación en seguridad marítima, industria de defensa, ciberseguridad, antiterrorismo e intercambio de información de inteligencia de defensa; y exploración de la cooperación entre la Guardia Costera de Vietnam y las agencias de aplicación de la ley marítima de Brunéi.



Ambas partes se comprometieron a mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales de defensa, en particular en el marco de la ASEAN.



También acordaron promover la cooperación marítima, entre otros, mediante el diálogo y el intercambio de experiencias e información, así como abordar los desafíos de la seguridad marítima de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, a fin de garantizar mares seguros y protegidos.



Los líderes reafirmaron la importancia de la cooperación en materia de seguridad pública mediante el intercambio de información y experiencias en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de personas, el terrorismo, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales.



En cuanto a la cooperación económica y comercial, los líderes expresaron su satisfacción por haber alcanzado antes de lo previsto el objetivo comercial de 500 millones de dólares para 2025 y acordaron colaborar estrechamente para duplicar el comercio bilateral para 2035 mediante la diversificación de los productos de importación y exportación y el objetivo de un comercio equilibrado.



Ambas partes acordaron fortalecer la promoción comercial y fomentar una mayor colaboración entre las empresas y asociaciones empresariales de ambos países, incluyendo la profundización de los vínculos y la cooperación en los sectores agrícola, forestal y pesquero.



Expresaron su disposición a continuar las conversaciones sobre la cooperación comercial en el comercio de arroz, en particular para facilitar oportunidades a los importadores y fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa en materia de seguridad alimentaria.



Los líderes también alentaron a ambas comunidades empresariales a potenciar las actividades comerciales y de transporte de mercancías a través de BIMP-EAGA y la subregión del Mekong.



Vietnam reafirmó su compromiso de facilitar las inversiones de Brunéi a través de la Agencia de Inversiones de Brunéi (BIA) y otras organizaciones e inversores bruneanos en proyectos destinados a desarrollar el Centro Financiero Internacional.



Los líderes acordaron promover la cooperación en nuevas áreas como la economía digital, la transformación verde y la economía circular mediante el intercambio de mejores prácticas, el desarrollo de capacidades, el fomento de la cooperación entre agencias, organizaciones y empresas relevantes, y el establecimiento de mecanismos de cooperación en investigación entre institutos y universidades.



También reconocieron el gran potencial de colaboración en la industria Halal, incluyendo la promoción de la cooperación entre los organismos de certificación Halal de ambos países para el reconocimiento mutuo de la certificación Halal.



Los líderes acordaron fortalecer la cooperación en agricultura, pesca y seguridad alimentaria, alentando a empresas, universidades e instituciones de investigación a fortalecer los intercambios y la cooperación en investigación en agricultura, pesca y seguridad alimentaria.



Abogaron por fortalecer el intercambio de información y la cooperación para abordar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Brunéi valoró altamente las contribuciones positivas de la Corporación de Perforación y Servicios de Pozos de Petrovietnam (PV Drilling) en la prestación de servicios de perforación a la industria del petróleo y el gas de Brunéi, particularmente en el sector upstream. Ambas partes alentaron la continua expansión de la cooperación entre PV Drilling y sus socios en Brunéi en la prestación de servicios de perforación y pozos, y reafirmaron su apoyo para facilitar los procesos cuando sea necesario.



Los líderes acordaron fortalecer la cooperación entre instituciones educativas,

los vínculos mediante actividades deportivas y culturales, eventos turísticos regionales e internacionales y actividades promocionales.



Consideraron la posibilidad de establecer la Asociación de Amistad Vietnam-Brunéi y la Asociación de Amistad Brunéi -Vietnam, cuando corresponda.



Los líderes subrayaron la importancia de defender el multilateralismo y un orden internacional basado en normas, fundado en los principios estipulados en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y en el derecho internacional, para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la prosperidad, así como el desarrollo sostenible.



Enfatizaron la importancia de fortalecer la centralidad y la unidad de la ASEAN y se comprometieron a mejorar la coordinación para impulsar el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, implementar eficazmente la Visión 2045 de la Comunidad de la ASEAN y sus planes estratégicos, y ampliar y profundizar la cooperación entre la ASEAN y sus socios, especialmente en áreas de interés común como el comercio, la inversión, la transformación digital, la innovación, la ciencia y la tecnología, la respuesta al cambio climático, la conectividad y la seguridad alimentaria, hídrica y energética.



Enfatizaron la importancia de la moderación y la no militarización, y de abstenerse de acciones que puedan complicar aún más la situación y aumentar las tensiones en el Mar del Este. Ambas partes se comprometieron además a buscar la resolución pacífica de las disputas, incluyendo el pleno respeto de los procesos legales y diplomáticos, sin recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.



Durante la visita, ambas partes firmaron los memorandos de entendimiento en la cooperación marítima; el uso de una línea directa para el intercambio de información para abordar la INDNR; y la colaboración en pesca./.