Vietnam se consolida como el polo turístico de mayor crecimiento en Asia, según Savills Hotels

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El turismo en Vietnam está viviendo un fuerte auge, impulsado tanto por el aumento de los viajes internos como por la recuperación de los visitantes extranjeros, especialmente procedentes de Asia.

Phu Quoc es una opción popular entre muchos turistas. (Foto: VNA)





Esto ha consolidado al país como uno de los destinos de más rápido crecimiento de la región, según la Guía de Inversión Hotelera de Vietnam 2025, elaborada por Savills Hotels y el bufete internacional Watson Farley & Williams.



En 2024, Vietnam recibió 17,6 millones de turistas internacionales, y en los primeros nueve meses de 2025 sumó otros 15,4 millones, acercándose a la meta de 25 millones para finales de año. Al cierre del tercer trimestre, el país contaba con más de 192.000 habitaciones de hoteles de gama media y lujo, reflejando un crecimiento anual compuesto del 10,9 % durante la última década, una de las tasas más altas del Sudeste Asiático.



Aproximadamente el 60 % de las habitaciones se concentra en zonas costeras, lo que evidencia la fuerte orientación hacia el turismo vacacional. El desempeño ha sido especialmente notable en mercados clave: los resorts de Da Nang y Nha Trang mantienen ocupaciones de entre el 70 y el 75 %, mientras que Phu Quoc ha registrado incrementos interanuales de entre el 10 y el 15 %.



Gracias a la sólida recuperación turística, la ralentización de la nueva oferta y la creciente demanda de servicios premium, la confianza de los inversores ha vuelto, según Savills.



Actualmente, los promotores nacionales controlan casi el 90 % del parque hotelero, y cerca del 68 % de los hoteles sigue siendo gestionado por sus propietarios, lo que abre oportunidades para remodelaciones, reposicionamiento o la firma de contratos de gestión con marcas internacionales. Se espera que el número de marcas hoteleras extranjeras en Vietnam crezca de las 90 actuales a más de 130 en los próximos tres años.



Más allá de las adquisiciones, inversores locales y extranjeros buscan activamente terrenos y activos costeros con potencial de reurbanización, con especial interés en proyectos de lujo, alta gama y residencias de marca.



El desarrollo de infraestructuras clave, como el Aeropuerto Internacional Long Thanh, las ampliaciones de Noi Bai y el nuevo aeropuerto de Gia Binh, junto con la autopista Norte-Sur, está mejorando la conectividad regional y estimulando el crecimiento sostenido del turismo y la hotelería.



Mauro Gasparotti, director sénior de Savills Hotels Asia Pacific para el Sudeste Asiático, destacó que la solidez de la demanda y la aceptación creciente de diferentes tipos de productos, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, mantienen a Vietnam como un destino atractivo para los inversores extranjeros en busca de oportunidades de alta rentabilidad./.