Vietnam rinde homenaje a la riqueza cultural de la etnia Cham

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El VI Festival de la Cultura de la Etnia Cham 2026 fue inaugurado hoy en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, con la participación de cientos de artesanos, artistas y comunidades procedentes de 7 provincias y ciudades del país con el fin de preservar su patrimonio histórico.

Un espectáculo en el VI Festival de la Cultura de la Etnia Cham 2026 (Foto: VNA)



Al intervenir en la ceremonia de apertura, la vicepresidenta de la República, Vo Thi Anh Xuan, destacó que el idioma, la escritura, las creencias y el estilo de vida del pueblo Cham constituyen un componente único e insustituible que enriquece el crisol de la identidad de Vietnam.



La subjefa de Estado resaltó que este grupo étnico cuenta con una profunda trayectoria histórica repleta de obras arquitectónicas religiosas catalogadas como monumentos nacionales especiales, tesoros nacionales, antiguos manuscritos y ricas tradiciones artesanales, musicales y festivas que evidencian una notable diversidad. Mientras las comunidades de la región Centro-Sur preservan ritos ancestrales, los Cham del sur del país estructuran un espacio cultural propio que entrelaza la práctica religiosa con los deberes ciudadanos.

Enfatizó que el cuidado a las minorías étnicas y el acceso equitativo a servicios de educación, salud e información representa una exigencia humanitaria del régimen para salvaguardar sus lenguas y tradiciones.



Ante el inicio de una nueva etapa de desarrollo nacional, Anh Xuan instó a los departamentos y gobiernos territoriales a aplicar soluciones científicas y tecnológicas, asimilar experiencias internacionales y potenciar el rol de los ancianos venerables y artesanos para transmitir los legados a las nuevas generaciones, vinculando la conservación de los bienes intangibles con el progreso socioeconómico local.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de Khanh Hoa, Nguyen Viet Hung, puntualizó que el festival, cuyo lema es “Preservar y promover la identidad cultural de la etnia Cham en la nueva era”, ratifica el compromiso de la provincia con las directrices gubernamentales dirigidas a consolidar un entorno cultural sano.



El funcionario concluyó que la cita fomenta el intercambio de experiencias y la solidaridad interprovincial, permitiendo de igual modo aprovechar el patrimonio histórico de los Cham para el diseño de productos turísticos específicos de alta competitividad y el impulso de las industrias culturales regionales./.