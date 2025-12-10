Vietnam revisa su papel en la ASEAN y establece prioridades para 2026

Hanoi (VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores y jefe de la Reunión de Altos Funcionarios (SOM) de Vietnam ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, presidió una reunión intersectorial para revisar la participación y cooperación del país en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) durante 2025, y definir las directrices de trabajo para 2026.

El vicecanciller Dang Hoang Giang habla en el evento (Fuente: VNA)

En el encuentro, efectuado la víspera con la asistencia de cerca de 60 delegados de diversos ministerios y sectores pertinentes, Hoang Giang afirmó que 2025 fue un año exitoso para la ASEAN, marcado por hitos importantes.

La agrupación aprobó la Visión de la Comunidad 2045, junto con las estrategias relacionadas con los pilares político, de seguridad, económico, sociocultural y de conectividad, con el objetivo de construir una comunidad resiliente, innovadora, dinámica y centrada en las personas.

La incorporación oficial de Timor-Leste como el undécimo miembro representó la primera expansión del bloque en casi tres décadas, lo que amplió su espacio de desarrollo y fortaleció su poder colectivo, señaló.



Según el alto funcionario, la integración económica de la ASEAN continuó fortaleciéndose, destacando la actualización del Acuerdo de Comercio de Mercancías, la creación de la Guía de Inversión Sostenible y la conclusión de las negociaciones sobre el Acuerdo Marco de Economía Digital.



En cuanto a la cooperación con los socios de desarrollo, se lograron avances significativos, como el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral con Nueva Zelanda, la actualización de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con China, Corea del Sur e India, la implementación del TLC ASEAN–Australia–Nueva Zelanda, y el impulso a las negociaciones del TLC con Canadá, que se prevé finalizar en 2026.



Para Vietnam, el año 2025 representó el 30º aniversario de su adhesión a la ASEAN. El país siguió desempeñando un papel activo y responsable, contribuyendo de manera significativa a las actividades del bloque, con la plena participación de sus líderes en los encuentros de alto nivel.



Además, Vietnam, junto con otros miembros de la ASEAN, completó la implementación del Plan Maestro de la Comunidad 2025 y aprobó la Visión 2045. También asumió con éxito la presidencia del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para la Integración de la ASEAN (IAI), organizó varias reuniones y promovió diversas iniciativas, como el Comunicado sobre el fortalecimiento de la captura de delincuentes buscados y siete resoluciones de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN.



El Foro del Futuro de la ASEAN, que se celebró por segundo año consecutivo, se consolidó como un espacio clave de intercambio sobre cuestiones estratégicas para la región.



Mirando hacia 2026, el viceministro mencionó que los ministerios y sectores de Vietnam acordaron continuar impulsando su rol activo y responsable dentro de la ASEAN, mantener la unidad del bloque y crear un entorno estratégico favorable, además de avanzar en la implementación de la Visión 2045 y las estrategias de cooperación.



Vietnam priorizará áreas clave como la conectividad de infraestructuras, las cadenas de suministro, la energía, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la economía verde, al mismo tiempo que fortalecerá la cooperación entre el Gobierno y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA).

Por último, se reafirmó el compromiso con la implementación de la Conclusión 59-KL/TW sobre las orientaciones de la participación de Vietnam en la ASEAN hasta 2030, con un énfasis especial en presentar nuevas iniciativas, articular las prioridades nacionales con la cooperación regional, perfeccionar los mecanismos de coordinación y garantizar el éxito del Foro del Futuro de la ASEAN en 2026, reforzando así el papel y la contribución de Vietnam al futuro de la región./.