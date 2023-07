Vietnam aplica severas sanciones para combatir IUU

Hanoi (VNA)- La Oficina del Gobierno emitió una directiva del viceprimer ministro Tran Luu Quang, en la cual urgió a los ministerios y localidades en el delta del río Mekong a implementar las medidas para combatir de manera más efectiva la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Esta directiva se ha publicado tres meses antes de la llegada a Vietnam de un equipo de inspección de la Comisión Europea (CE) para evaluar el progreso del país indochino en la implementación de las actividades contra la IUU.



Vietnam se esfuerza por levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la CE a sus productos del mar en octubre próximo. Tran Luu Quang instó a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Defensa y Relaciones Exteriores, así como las localidades en esa región a que continúen desplegando el "Plan de acción contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", aprobado por el Primer Ministro.

El Ministerio de Defensa debe coordinarse con su similar de Agricultura y Desarrollo Rural y las localidades concernientes para promover medidas más apropiadas en aras de evitar que los barcos vietnamitas entren en aguas extranjeras, destacó.



Además, Luu Quang instó a los comités populares de las provincias y ciudades costeras a que establezcan con urgencia un grupo local de control de la pesca de conformidad con la ley de pesca y los documentos relativos.



Con respecto a la mejora del software contra la IUU, el viceprimer ministro instruyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a colaborar con el Comité Popular de la provincia de Ca Mau, en octubre próximo, para apoyar el perfeccionamiento del software al respecto y ampliar la aplicación de esa tecnología en otras localidades.



Cualquier infracción relacionada con IUU debe ser sancionada con mayor severidad, de acuerdo con la Directiva./.