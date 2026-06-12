Vietnam Airlines entre tres aerolíneas más puntuales de Asia-Pacífico

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Según el informe de desempeño de puntualidad (On-Time Performance - OTP) elaborado por Cirium, socio estratégico de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Vietnam Airlines ocupó el tercer lugar entre las 10 aerolíneas más puntuales de la región Asia-Pacífico en 2026, con una tasa de llegadas a tiempo del 87,77%.



Se trata de la posición más alta alcanzada por la aerolínea vietnamita desde que Cirium comenzó a publicar sus evaluaciones. Asimismo, Vietnam Airlines fue la aerolínea de servicio completo (Full-Service Airline) mejor clasificada de la región, por delante de compañías internacionales como Singapore Airlines, Hainan Airlines y Korean Air.



La aerolínea fue además la única representante de Vietnam incluida en la clasificación de este año. El resultado refleja la estabilidad de sus operaciones en un contexto de creciente demanda de transporte aéreo tanto en el mercado nacional como en el internacional.



En los últimos años, Vietnam Airlines ha mejorado de manera constante sus índices de puntualidad gracias al fortalecimiento de su capacidad de gestión operativa, la optimización de recursos y la aplicación de nuevas tecnologías. La compañía continúa investigando e incorporando soluciones de inteligencia artificial en la gestión de vuelos, el mantenimiento técnico, la optimización de horarios y la coordinación integral de los servicios.



Un elevado nivel de puntualidad permite a los pasajeros planificar mejor sus viajes de negocios, vacaciones y conexiones aéreas, al tiempo que mejora la experiencia durante todo el trayecto. En los períodos de alta demanda, este factor también resulta esencial para reducir los efectos en cadena de posibles retrasos y mantener la calidad del servicio.



Paralelamente, Vietnam Airlines desarrolla de forma permanente planes de contingencia y protocolos de respuesta ante condiciones meteorológicas adversas, ajustando proactivamente sus operaciones cuando es necesario para garantizar la seguridad y minimizar las afectaciones a los pasajeros. La información de los vuelos se actualiza continuamente a través de la aplicación móvil de la compañía, su sitio web, correos electrónicos, mensajes de texto y centros de atención al cliente.



Durante la temporada alta de verano de este año, Vietnam Airlines Group prevé operar 28 mil 300 vuelos nacionales con cerca de 5,5 millones de asientos, lo que representa aumentos interanuales del 5% en número de vuelos y del 3% en capacidad ofertada.



La mayor parte de esta capacidad se concentrará en las rutas que conectan Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con destinos turísticos como Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Hue y Quy Nhon, así como con localidades de elevada demanda de movilidad como Buon Ma Thuot, Vinh y Can Tho.



El informe OTP de Cirium evalúa la puntualidad a partir del indicador de llegadas a tiempo (On-Time Arrival). Un vuelo se considera puntual cuando la aeronave aterriza y llega a su posición de estacionamiento dentro de los 15 minutos posteriores al horario previsto.



Los datos son recopilados por Cirium a partir de múltiples fuentes de información aeronáutica a nivel mundial, incluidas autoridades de aviación civil, aeropuertos, aerolíneas y proveedores de servicios aeronáuticos, con el objetivo de garantizar la objetividad y la fiabilidad de los resultados./.