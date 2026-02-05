Reafirman soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la zona especial de Hoang Sa, en la ciudad vietnamita de Da Nang, inauguró el proyecto del letrero oficial de su sede, con motivo del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y del 96.º aniversario de la fundación de la fuerza política (3 de febrero de 1930 - 2026).

Inauguración del proyecto del letrero del Comité Popular de la zona especial de Hoang Sa, en la ciudad de Da Nang. (Foto: baoquangninh.vn)

La obra posee un destacado valor político, histórico y jurídico, y contribuye a reafirmar de manera firme la soberanía de Vietnam sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel). Asimismo, fortalece las labores de información, educación y concienciación sobre el patriotismo y la responsabilidad de proteger la soberanía marítima entre la población.

Durante el acto efectuado el 4 de febrero, el vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Tran Nam Hung, señaló que la gestión estatal sobre Hoang Sa es una misión política de especial importancia encomendada por el Gobierno central.

En este contexto, la ciudad ha mantenido de forma constante las actividades de administración pública, la preservación y valorización de los documentos históricos y jurídicos, así como la intensificación de la comunicación tanto interna como externa, combinando los fundamentos legales y las pruebas históricas con la cultura, la educación y la diplomacia popular en la defensa de la soberanía marítima.

Durante este proceso, el Comité Popular de la zona especial de Hoang Sa ha asumido un rol clave en la gestión y promoción de la historia y la cultura de la región, posicionando a Hoang Sa como un referente en la educación sobre la soberanía. En 2019, la Casa de Exposición de Hoang Sa fue reconocida como un destino turístico, acercando el archipiélago a la población y visitantes internacionales.

En el desarrollo integral de Da Nang, Hoang Sa ocupa una posición especial, sagrada e insustituible. No se trata únicamente de una entidad administrativa, sino de un símbolo de la soberanía nacional y de la perseverancia del pueblo vietnamita a lo largo de su historia de construcción y defensa del país.

El 1 de julio de 2025, Hoang Sa fue oficialmente renombrada como zona especial, lo que refleja la atención y el compromiso del Gobierno central con esta región estratégica.

La directora del Departamento del Interior de Da Nang y presidenta del Comité Popular de Hoang Sa, Tran Thi Kim Hoa, enfatizó que el nuevo letrero no solo ofrece una identificación administrativa clara, sino que también reafirma la soberanía de Vietnam sobre el archipiélago, y cumple una función importante en las labores de educación patriótica y promoción internacional.

El proyecto incluye un conjunto de elementos simbólicos: un letrero oficial, una estela de soberanía inspirada en un modelo erigido en 1938 por la administración colonial francesa, un mástil con la bandera nacional y un muro de piedra que contiene inscripciones en vietnamita e inglés. Estas inscripciones subrayan que Hoang Sa forma parte integral del territorio vietnamita.

El nuevo letrero se convertirá en un importante punto de referencia para los visitantes, contribuyendo a fortalecer el sentido de unidad y responsabilidad nacional, especialmente entre los jóvenes, y reafirmando la determinación de Vietnam de proteger su soberanía marítima.

La Casa de Exposición de Hoang Sa también presentó una muestra sobre la instalación de las estelas de soberanía, con materiales históricos y jurídicos que detallan el proceso de gestión y defensa de la soberanía sobre el archipiélago./.