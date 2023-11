Provincias de Vietnam y Camboya impulsan esfuerzos para buscar restos de mártires

Kien Giang, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Kien Giang y las localidades camboyanas de Koh Kong, Preah Sihanouk, Kam Pot y Kep acordaron continuar la cooperación en la búsqueda, recuperación y repatriación de restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas que dieron sus vidas en Camboya durante la guerra.



En el evento (Fuente:VNA)



En la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre las dos partes, el vicepresidente del Comité Popular de Kien Giang, Nguyen Luu Trung, subrayó que en el último tiempo el equipo K92 de la provincia ha recibido un enorme apoyo de las autoridades, las fuerzas armadas y el pueblo de las provincias de Camboya en la búsqueda y repatriación de los restos de los mártires.



Desde la implementación de un acuerdo firmado entre los gobiernos vietnamita y camboyano el 28 de agosto de 2000 sobre esta tarea, el equipo K92 ha buscado y recogido dos mil 105 conjuntos de restos en las cuatro provincias de Camboya. En particular, en la temporada seca de 2022-2023, recuperó 25 despojos.



A pesar de innumerables esfuerzos, los restos de muchos mártires no han sido encontrados debido a las cambiantes condiciones topográficas. La provincia de Kien Giang espera que la parte camboyana continúe creando condiciones favorables para ayudar al equipo K92 a llevar a cabo la tarea, dijo el funcionario.



You Sokun, vicegobernador de la provincia camboyana de Kampot, destacó que Camboya continuará coordinando estrechamente con las unidades pertinentes y el equipo K92 de Kien Giang para buscar, reunir y repatriar los restos de los mártires./.