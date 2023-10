Provincia vietnamita promueve nexos comerciales con empresas surcoreanas

Long An (VNA)- El Departamento de Industria y Comercio de la provincia survietnamita de Long An celebró un encuentro empresarial para que las compañías locales se reunieran e intercambiaran información con la Oficina Comercial de Vietnam en Corea del Sur y una delegación empresarial del estado peninsular.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



En el evento, efectuado la víspera, el presidente del Grupo Zenith con sede en Corea del Sur, Kim Jung-ryoo, dijo que con una fuerte ventaja en el comercio electrónico y la industria alimentaria, las empresas surcoreanas tienen esperanzas sobre las oportunidades de cooperación en Long An.



Están interesadas principalmente en importar productos congelados como frutas y verduras, estudiar el establecimiento de fábricas de procesamiento de arroz de nueva tecnología y desarrollar infraestructura y energía verde en la provincia, subrayó.



Duong Truc Giang, directora del club local de inversión y emprendimiento, destacó que su agrupación se centra actualmente en el desarrollo de zonas ecológicas e invita a las empresas a invertir en ese sector para diversificar los productos y servicios relacionados.



Mientras, el director del departamento mencionado, Huynh Van Quang Hung, se comprometió a mantener a Long An abierta y lista para recibir inversores.



Long An alberga más de mil 215 proyectos de inversión extranjera directa por valor acumulado de 10,5 mil millones de dólares, procedentes de 40 países y territorios. Las empresas de Corea del Sur invirtieron casi mil millones de dólares en 207 proyectos, ocupando el segundo y tercer lugar en términos de número de proyectos y capital, respectivamente./.