Productos OCOP ganan protagonismo en las cestas de regalo del Tet 2026

La cesta de regalo de OCOP combina ingeniosamente alimentos nutritivos y productos artesanales. (Fuente: VNA)

A poco más de 20 días de la llegada del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, los productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto) se consolidan como la principal tendencia de consumo en Vietnam.



En las grandes cadenas de supermercados como Go!, Co.opmart y WinMart, así como en los mercados primaverales del centro de la provincia de Quang Ngai, los pabellones exhiben una amplia variedad de artículos OCOP, que atraen de manera especial la atención de los consumidores.

Hace apenas unos años, estos productos locales aún eran considerados simples “regalos rurales”, con envases sencillos y poco elaborados. Sin embargo, su presentación ha experimentado una transformación notable.



El creciente protagonismo de los productos OCOP en las cestas de regalo del Tet no es casual, sino resultado de factores fundamentales, especialmente la confianza del consumidor.



En un mercado alimentario donde la calidad es muy variable, la certificación OCOP (clasificada de tres a cinco estrellas) se ha convertido en un prestigioso “pasaporte” que avala que los productos han superado estrictos procesos de evaluación e inspección, desde la selección de las materias primas hasta la garantía de seguridad e higiene durante la producción.



Asimismo, la aplicación de tecnologías digitales en la agricultura ha marcado un punto de inflexión. Actualmente, la mayoría de los productos OCOP en Quang Ngai incorporan códigos QR que permiten asegurar su trazabilidad.

Con un simple escaneo desde el teléfono inteligente, los consumidores pueden acceder fácilmente a información sobre el fabricante, la fecha de envasado y las certificaciones de calidad correspondientes.



Este año, la tendencia en los regalos del Tet no solo prioriza la estética y la sofisticación, sino también la sostenibilidad y los valores humanísticos. Muchas cestas que incluyen productos OCOP combinan de manera armoniosa alimentos nutritivos con artículos artesanales, conformando un conjunto equilibrado y rico en identidad cultural vietnamita.



Vo Quoc Hung, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Quang Ngai, subrayó que las entidades competentes seguirán apoyando a las empresas para fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda y facilitar la inserción de los productos en los canales modernos de distribución.



“Lo más importante es que las empresas mantengan una calidad constante después de obtener la certificación. No se puede permitir que todo comience bien y termine mal, ni descuidar los procesos de control de calidad por priorizar el volumen de pedidos durante las festividades del Tet”, recomendó Quoc Hung./.