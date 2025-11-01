Primer ministro pide apoyo urgente a provincias afectadas por inundaciones

Hanoi (VNA) – El Primer Ministro de Vietnam emitió hoy un despacho sobre la asistencia urgente a las provincias centrales afectadas por las graves inundaciones causadas por el tifón Fengshen y las condiciones meteorológicas adversas.

Las fuerzas funcionales utilizan lanchas motoras para transportar alimentos a las personas residentes en zonas aún aisladas por las inundaciones (Foto: VNA)

El documento fue dirigido a los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades de Quang Tri, Thua Thien-Hue, Da Nang y Quang Ngai, así como a los ministros de Defensa, Finanzas, Salud y Agricultura y Medio Ambiente.

Las intensas precipitaciones provocadas por el tifón Fengshen, combinadas con un frente frío y vientos del este en altura, han causado graves crecidas e inundaciones en varias provincias del Centro. Numerosas zonas habitadas permanecieron aisladas durante varios días, mientras que las infraestructuras viales sufrieron daños considerables.

En el despacho, el Jefe del Gobierno pidió a las fuerzas competentes actuar sin demora para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, haciendo hincapié en la necesidad de prevenir cualquier situación de hambruna y de asegurar un tratamiento rápido de los impactos ambientales posteriores a las inundaciones.

El Ministro de Finanzas tiene la responsabilidad de distribuir arroz de emergencia a las poblaciones afectadas por las inundaciones, conforme a las propuestas de las autoridades locales.

El Ministerio de Defensa deberá encomendar a las regiones militares IV y V, así como a las unidades pertinentes, la entrega de raciones alimentarias de emergencia a las provincias damnificadas.

Los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública necesitarán movilizar sus recursos y efectivos para garantizar el transporte y la distribución directa de la ayuda a la población.

El titular de Salud es responsable de suministrar medicamentos y productos químicos necesarios para la desinfección del agua y del entorno tras las inundaciones.

Mientras tanto, el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente deberá apoyar con semillas y ganado a fin de reactivar la producción agrícola después de las crecidas e inundaciones.

Los presidentes de los Comités Populares provinciales deberán coordinarse con los ministerios para distribuir y transportar la ayuda de emergencia, garantizando que ninguna familia sufra hambre tras las inundaciones./.



