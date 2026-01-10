Primer ministro aplaude la expansión del grupo chino en grandes proyectos de infraestructura

Hanoi (VNA) - El 9 de enero , el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió a Yan Jiehe, fundador del grupo China Pacific Construction, un gran conglomerado privado chino que se especializa en inversión, construcción, operación y gestión de infraestructuras.



Al elogiar la participación de China Pacific Construction en varios proyectos de infraestructura clave de Hanoi en calidad de contratista, el premier vietnamita acogió con satisfacción las propuestas del grupo para participar en futuros grandes proyectos de infraestructura en Vietnam y le propuso aumentar sus inversiones en el país.

Sugirió que el grupo coopere estrechamente con las empresas vietnamitas a través de las obras concretos que se asocian a la transferencia de tecnología, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de Vietnam y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que avanzan de manera muy positiva y generan beneficios para ambas partes.



Destacando la importancia de la planificación a largo plazo y con visión de futuro, instó al grupo a estudiar la participación continua en proyectos que permitan un mayor desarrollo en Vietnam, incluyendo una línea de metro que conectaría el aeropuerto de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh con el nuevo aeropuerto de Long Thanh en la vecina provincia de Dong Nai.

