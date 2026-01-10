Noticieros
Primer ministro aplaude la expansión del grupo chino en grandes proyectos de infraestructura
Hanoi (VNA) - El 9 de enero , el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió a Yan Jiehe, fundador del grupo China Pacific Construction, un gran conglomerado privado chino que se especializa en inversión, construcción, operación y gestión de infraestructuras.
Al elogiar la participación de China Pacific Construction en varios proyectos de infraestructura clave de Hanoi en calidad de contratista, el premier vietnamita acogió con satisfacción las propuestas del grupo para participar en futuros grandes proyectos de infraestructura en Vietnam y le propuso aumentar sus inversiones en el país.
Sugirió que el grupo coopere estrechamente con las empresas vietnamitas a través de las obras concretos que se asocian a la transferencia de tecnología, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de Vietnam y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que avanzan de manera muy positiva y generan beneficios para ambas partes.
Destacando la importancia de la planificación a largo plazo y con visión de futuro, instó al grupo a estudiar la participación continua en proyectos que permitan un mayor desarrollo en Vietnam, incluyendo una línea de metro que conectaría el aeropuerto de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh con el nuevo aeropuerto de Long Thanh en la vecina provincia de Dong Nai.
Por su parte, Yan afirmó que el grupo ha conseguido licitaciones y ha emprendido tres importantes proyectos en Hanoi: el puente Tu Lien y sus vías de acceso, cuya construcción comenzó el 19 de mayo de 2025; el puente Ngoc Hoi y sus vías de acceso, cuya construcción comenzó el 19 de agosto de 2025; y la línea ferroviaria urbana número 5 de Hanoi, que une Van Cao y Hoa Lac, cuya construcción comenzará el 19 de diciembre de 2025.
Informando al anfitrión sobre el progreso de estos proyectos, describió los planes futuros de cooperación del grupo en Vietnam y expresó deseo de participar en importantes proyectos de infraestructura y establecer alianzas a largo plazo en Vietnam, siguiendo las directrices del Primer Ministro./.