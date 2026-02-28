Presidente legislativo insta a elaborar listas electorales correctas, completas, precisas y oportunas

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam supervisa los preparativos de las elecciones de diputados a la XVI Legislatura del Parlamento y de los Consejos Populares para el período 2026-2031 en la provincia central de Nghe An. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV, Parlamento), Tran Thanh Man, quien también preside el Consejo Electoral Nacional (CEN), encabezó hoy una delegación para supervisar los preparativos de las elecciones de diputados a la XVI Legislatura del Parlamento y de los Consejos Populares para el período 2026-2031 en la provincia central de Nghe An.



Durante una inspección directa en la zona de votación de la aldea Phuc Long, comuna de Hung Nguyen, el titular del Legislativo constató que las autoridades locales han realizado una exhaustiva revisión y actualización del listado de electores, impulsado la aplicación tecnológica y elaborado planes de contingencia para la jornada electoral. El proceso de selección de candidatos se desarrolló democráticamente, destacando por primera vez la postulación de una joven candidata femenina perteneciente a la etnia O Du a la ANV.



Tran Thanh Man subrayó la necesidad de adaptar la organización electoral a las particularidades locales, donde reside una importante comunidad católica. Dado que la fecha de votación (15 de marzo) coincide con domingo, día de asistencia a misa, instó a implementar medidas flexibles que faciliten la participación de los feligreses en los comicios conforme a la normativa.Asimismo, al estar la zona de votación próxima a una carretera nacional, el presidente solicitó garantizar la seguridad política, el orden social y la seguridad vial para los electores. Enfatizó la importancia de intensificar la propaganda antes, durante y después de los comicios para movilizar la participación ciudadana y asegurar la elección de representantes verdaderamente destacados.



En la reunión con la Comisión Electoral provincial, la delegación valoró positivamente los preparativos integrales, rigurosos y oportunos desarrollados por Nghe An, ajustados a la legalidad y las directrices centrales.



La provincia ha establecido 1.039 juntas electorales comunales, 3.123 mesas de votación y actualiza constantemente el padrón electoral integrando datos poblacionales para mayor precisión. Destacó la planificación anticipada para 55 mesas de votación en 31 unidades de 12 comunas montañosas, remotas y fronterizas con condiciones complejas.



El presidente de la ANV señaló que Nghe An, cuarta provincia más extensa del país con diversa topografía y unos 500 mil habitantes de minorías étnicas, exige una elaboración del listado electoral “correcta, completa, precisa y oportuna”, así como una ubicación conveniente de las mesas y una propaganda capilar.



Advirtiendo que el tiempo restante es limitado y el volumen de trabajo considerable, Tran Thanh Man instó a implementar cabalmente las directrices del Partido, especialmente la Directiva 46-CT/TW, el Plan 62 y la reciente Conclusión 03 del Buró Político, así como las orientaciones del CEN, garantizando el liderazgo partidista en todo el proceso.



Exigió la implicación de todo el sistema político, un seguimiento cercano de cada mesa electoral y la resolución oportuna de dificultades. Solicitó revisar exhaustivamente el padrón electoral, previendo situaciones de electores desplazados por estudio o trabajo para garantizar su derecho al voto.



Respecto a las 55 mesas autorizadas para votación anticipada, el presidente exigió una organización meticulosa, información clara a los electores y seguridad absoluta en todo el proceso. Asimismo, requirió garantizar condiciones materiales, financieras y logísticas, con planes de contingencia, y preparar la documentación postelectoral para su envío al CEN.



Subrayó la importancia de la propaganda para que la ciudadanía perciba el ambiente de “Fiesta del Pueblo”, contrarrestando posibles acciones de sabotaje. Recordando las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam sobre el éxito electoral como base para implementar la resolución del XIV Congreso partidista nacional, Tran Thanh Man expresó su confianza en que Nghe An, con una preparación sólida y proactiva, celebrará unos comicios exitosos que constituyan una verdadera fiesta popular.



El secretario del Comité partidista provincial, Nguyen Khac Than, afirmó que la provincia implementará rigurosamente las orientaciones recibidas para garantizar unas elecciones correctas, completas y de calidad./.