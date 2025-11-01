Presidente de Vietnam recibe al titular de Fundación de Corea

Gyeongju, Corea del Sur (VNA)- En el marco de su participación en la Semana de Líderes Económicos del APEC y las actividades bilaterales en Corea del Sur, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, recibió hoy al presidente de la Fundación de Corea (KF), Kim Ghee Whan.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong (derecha), recibe al presidente de la Fundación de Corea, Kim Ghee Whan (Foto: VNA)

Durante la reunión, Kim destacó que la Fundación está centrada en financiar proyectos de intercambio popular, cultural y juvenil con múltiples socios. Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, Vietnam siempre ha sido uno de sus principales socios, reafirmó.

Actualmente, más de 30 universidades de Vietnam están recibiendo apoyo de la KF a través de programas de formación en Estudios Coreanos. La Fundación también otorga becas a más de 300 estudiantes de posgrado e investigadores vietnamitas en el campo de los Estudios Coreanos; además, lleva a cabo proyectos de intercambio juvenil entre Corea del Sur y Vietnam.

Expresó su deseo de que Vietnam y Corea del Sur continúen manteniendo relaciones estrechas y promover una cooperación más sólida, especialmente en las áreas de cultura e intercambio entre los pueblos.

Por su parte, Luong Cuong subrayó que, tras más de 30 años de relaciones de cooperación fructífera, Vietnam y Corea del Sur se han convertido en socios clave el uno para el otro en diversos campos, entre ellos la cooperación cultural y los intercambios de pueblo a pueblo, que son áreas prioritarias para la KF.

Sugirió que la KF continúe sus actividades de promoción de la cultura de Vietnam y Corea del Sur; y refuerce los esfuerzos en la enseñanza del idioma coreano en Vietnam, especialmente en la formación de docentes, el desarrollo de materiales curriculares y el intercambio académico, para satisfacer la creciente demanda de aprender coreano en Vietnam.

Además, el Presidente expresó su deseo de que la KF coopere en la organización de eventos para promover la cultura vietnamita en Corea del Sur y la cultura surcoreana en Vietnam; apoye la investigación, la digitalización y la conservación del patrimonio cultural, especialmente a través de proyectos conjuntos entre institutos de investigación, museos y universidades de ambos países; y fomente los intercambios populares a través de las artes, deportes, gastronomía y moda.

Tras destacar que aún existe un gran potencial de cooperación entre la KF y Vietnam en la promoción y el intercambio cultural, especialmente en el ámbito de los estudios de lenguas, Cuong propuso de que la KF continúe colaborando e invirtiendo en el intercambio cultural, lo que contribuirá al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, para el beneficio de ambos pueblos.