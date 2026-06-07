Premier de Laos llega a Vietnam para una visita oficial y el Foro de Futuro de ASEAN

El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa llegan a Hanoi. Foto: Pham Kien – VNA

El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, llegó esta tarde a Hanoi, dando inicio a una visita oficial a Vietnam y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), del 7 al 9 de junio, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.



Acompañan al primer ministro laosiano en este viaje su esposa, Vandara Siphandone; varios miembros del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), incluidos Thongsalith Mangnomek, viceprimer ministro y ministro de Educación y Deportes; Khamlieng Outhakaysone, viceprimer ministro y titular de Defensa; así como los secretarios del Comité Central del PPRL como Vanthong Kongmany, ministro de Seguridad Pública; y Bounkham Vorachit, gobernador del Banco Estatal de Laos, entre otros altos funcionarios.



La portavoz de la Cancillería de Vietnam, Pham Thu Hang, subrayó que las relaciones Vietnam–Laos han continuado fortaleciéndose de manera sustantiva y efectiva en todos los ámbitos, con una prioridad especial y máxima importancia mutua, incorporando el concepto de “cohesión estratégica” en su marco de relaciones.



Mientras tanto, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó que esta visita tiene un significado especial, ya que continúa el éxito de las visitas históricas de los más altos líderes de ambos países a principios de 2026.

Por su parte, la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, enfatizó la profunda solidaridad histórica entre ambos países, que trasciende la diplomacia tradicional y constituye un vínculo esencial para el desarrollo y la seguridad comunes.



También señaló que las relaciones bilaterales han alcanzado un nuevo nivel a través de marcos estratégicos de cooperación para el período 2026–2030, reflejando la determinación de ambos países de convertir los compromisos políticos en resultados concretos, con el fin de fortalecer la resiliencia regional./.