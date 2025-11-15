Países de la ASEAN y China cooperan contra delitos cibernéticos transnacionales

Beijing (VNA)- Una conferencia ministerial sobre los esfuerzos conjuntos para prevenir y combatir los delitos cibernéticos y las estafas de telecomunicaciones entre China, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam tuvo lugar el 14 de noviembre en la ciudad de Kunming, provincia china de Yunnan.



En la conferencia, las agencias de aplicación de la ley de los seis países intercambiaron opiniones sobre cómo reforzar aún más los esfuerzos conjuntos para combatir esos delitos y lograron una serie de consensos.



Las agencias de aplicación de la ley de los seis países firmaron un documento como resultado de la conferencia, en el cual las partes expresaron una fuerte voluntad de combatir conjuntamente los delitos cibernéticos y las estafas de telecomunicaciones transnacionales, demostrando su compromiso de llevar a cabo operaciones conjuntas, establecer un mecanismo de coordinación regular, reforzar el intercambio de información, continuar con la repatriación y transferencia de individuos relacionados con actividades fraudulentas.



Un alto dirigente del Ministerio de Seguridad Pública de China afirmó que las autoridades policiales continuarán con su determinación y harán mayores esfuerzos para fortalecer de manera constante la cooperación internacional en la aplicación de la ley, erradicar de manera firme los grupos delictivos implicados en ciberdelitos y estafas de telecomunicaciones, y esforzarse al máximo por detener a los sospechosos criminales para proteger eficazmente la vida y los bienes de la población./.