Número de turistas internacionales a Phu Quoc registra mayor aumento en Vietnam

Kien Giang, Vietnam (VNA) - En el primer trimestre de 2024, el número de turistas internacionales a la isla de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de Kien Giang, registró un crecimiento de más de 200% en comparación con el mismo periodo del año pasado.



La playa de Phu Quoc (Fuente: Sun Group)



Según un informe de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, en abril de 2024, la cantidad de excursionistas extranjeros en Vietnam totalizó casi 1,6 millones de personas, un incremento interanual de 58,2%.

En los primeros cuatro meses del año, el número de turistas foráneos que visitan Vietnam alcanzó 6,2 millones de personas, un incremento de 68,3% en comparación con la misma etapa de 2023 y un crecimiento de 3,9% con respecto al mismo período de 2019, antes del brote de la pandemia de COVID-19.



Específicamente, en los primeros cuatro meses de 2024, la provincia de Kien Giang recibió a más de 221 mil turistas surcoreanos, un aumento de 165% en comparación con los 83,6 mil visitantes registrados en la misma etapa del año anterior.



Especialmente, la cantidad de visitantes taiwaneses creció de seis mil 838 personas en el primer cuatrimestre de 2023 a 82,1 mil en el similar periodo de 2024, registrando así un incremento impresionante de 1100%.



Según las estadísticas, alrededor de 90% de los turistas de Corea del Sur y Taiwán (China) visitaron Phu Quoc durante su estancia en Kien Giang.



En el primer trimestre de 2024, el número de turistas foráneos en Phu Quoc superó los 500 mil, lo que representa un crecimiento interanual de más del 200%.



Solo en los cinco días de vacaciones del 30 de abril al 1 de mayo, la cantidad de turistas internacionales se incrementó en 2,4 veces más que la de los nacionales, equivalente a un aumento del 12% en relación con el mismo período de 2023.



Esos signos alentadores se deben en parte a la cooperación estrecha de la localidad con las comunidades empresariales, a fin de mejorar la postura y la competitividad del turismo de Phu Quoc.



Así, además de aprovechar las fortalezas naturales y culturales locales para elaborar nuevos productos turísticos, Phu Quoc se enfoca en desarrollar un recurso humano profesional, invertir en infraestructura para satisfacer las demandas de los turistas y establecer múltiples destinos de clase mundial.



Una serie de hoteles y resorts de lujo con diseños únicos han posicionado a Phu Quoc en el mapa mundial de destinos lujosos. Cabe destacar JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, una "obra maestra” en la playa de Kem, diseñada por el "rey de los resorts" Bill Bensley, que ha contribuido a establecer la isla como un destino de lujo familiar para multimillonarios, personas adineradas y muchas celebridades tanto nacionales como internacionales.



Recientemente, Premier Village Phu Quoc fue honrada con el premio “Best of the Best” (El Mejor de los Mejores), otorgado por Tripadvisor Travellers' Choice en 2024. Además, se encontró en el Top 3 de Hoteles de Lujo en Vietnam, Top 21 de Hoteles de Lujo en Asia y Vietnam, y Top 10 de Hoteles y Resorts en Vietnam.

Según un representante de Sun Group, uno de los inversores principales de Phu Quoc, durante los últimos ocho años, esta firma ha construido más de 60 obras de entretenimiento, resorts y bienes raíces de alta gama, con la expectativa de que la isal se convierta en un destino distintivo a nivel mundial.



“La isla de perla” se esfuerza por convertirse en uno de los destinos imperdibles para los turistas internacionales, a la par con otros paraísos turísticos del mundo como Boracay, Bora Bora y las Maldivas.



El 15 de mayo, el Departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la provincia de Kien Giang organizaron una visita a Phu Quoc para una delegación de diplomáticos y periodistas extranjeros residentes en Vietnam.



En el marco del programa, la delegación recorrió los lugares turísticos más destacados de Phu Quoc, incluyendo el complejo de ocio y entretenimiento en Sunset Town (Pueblo de Atardecer) de Sun Group. El viaje dejó una impresión positiva sobre la gente y la isla.



Rosa Maria, tercera secretaria y vicecónsul de la Embajada de Filipinas en Vietnam, comentó: "Nuestro país cuenta con muchas playas, pero no tenemos teleféricos, ecosistemas o espectáculos nocturnos como los suyos. Phu Quoc puede convertirse en un nuevo paraíso mundial."



Aida Safura Niza, una turista de Malasia, expresó su sorpresa ante las diversas actividades en Phu Quoc. Según su opinión, el espectáculo Kiss of the Sea (el Beso del Mar) y el puente del Beso son destinos que no se pueden perder. Creyó que en los próximos cinco a 10 años, Phu Quoc ganaría popularidad exponencialmente.

Con sus ventajas únicas y la inversión sistemática de grandes grupos como Sun Group y Vingroup, la atracción de la “isla de Perla” seguramente aumentará aún más en el futuro cercano./.