Melodías de amistad fortalecen vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y comunidad internacional
La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh organizó el programa "Melodías de amistad" 2026 en la zona turística Suoi Tien. El festival conmemoró el 25.º aniversario del Día de la Familia de Vietnam y los 50 años desde que la urbe adoptó el nombre del Presidente Ho Chi Minh, reuniendo al cuerpo diplomático, estudiantes y trabajadores extranjeros en torno al intercambio cultural y la concienciación ambiental.
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy en la zona turística y cultural Suoi Tien el programa "Melodías de amistad" 2026, con el objetivo de promover los intercambios culturales y fortalecer la solidaridad y la amistad entre la población de la urbe sureña y los pueblos de otros países.
Participantes en el programa "Melodías de amistad" 2026 (Foto: VNA)
La actividad conmemoró el 25.º aniversario del Día de la Familia de Vietnam (28 de junio de 2001-2026), se enmarcó en las celebraciones por el 50.º aniversario de que Saigón-Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976-2026), respondió a la campaña "Todo el pueblo unido por un Vietnam verde, limpio y hermoso" y dio la bienvenida al I Congreso de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh para el mandato 2026-2031.
Al evento asistieron funcionarios y empleados de los consulados generales acreditados en la ciudad; representantes de organizaciones internacionales y asociaciones empresariales extranjeras; así como estudiantes y trabajadores extranjeros que residen, estudian y trabajan en la metrópoli.