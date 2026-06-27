Melodías de amistad fortalecen vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y comunidad internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy en la zona turística y cultural Suoi Tien el programa "Melodías de amistad" 2026, con el objetivo de promover los intercambios culturales y fortalecer la solidaridad y la amistad entre la población de la urbe sureña y los pueblos de otros países.

Participantes en el programa "Melodías de amistad" 2026 (Foto: VNA)



La actividad conmemoró el 25.º aniversario del Día de la Familia de Vietnam (28 de junio de 2001-2026), se enmarcó en las celebraciones por el 50.º aniversario de que Saigón-Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976-2026), respondió a la campaña "Todo el pueblo unido por un Vietnam verde, limpio y hermoso" y dio la bienvenida al I Congreso de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh para el mandato 2026-2031.



Al evento asistieron funcionarios y empleados de los consulados generales acreditados en la ciudad; representantes de organizaciones internacionales y asociaciones empresariales extranjeras; así como estudiantes y trabajadores extranjeros que residen, estudian y trabajan en la metrópoli.

