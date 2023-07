Llevan el musical de Broadway "Shrek" a la Ópera de Hanoi

Hanoi (VNA)- El musical "Shrek", producido en Broadway, se estrenará en la Ópera de Hanoi el próximo mes de noviembre, cerrando la temporada de 2023 previo a su restauración, informó el comité organizador citado por el periódico Nhan Dan (Pueblo).

Los derechos de autor de la música de "Shrek" fueron adquiridos por The YOUniverse y la actuación correrá a cargo de un equipo creativo que incluye la artista Dang Chau Anh, el director Ylaria Rogers y el director musical Nicholas Gentile.

Junto con la interpretación del musical, el proyecto "Shrek the Musical" incluirá diversos eventos paralelos para complementar y explorar el potencial artístico y creativo de los jóvenes aficionados y con discapacidad, ayudándolos a acercarse a los musicales, brillar en el escenario y difundir valores positivos en la comunidad.

El proyecto también comparte el mensaje de protección del medio ambiente, pues el vestuario y los accesorios fueron fabricados con materiales reciclados.

“Shrek the Musical” es el segundo musical de cuento de hadas que se presenta en Vietnam. En 2022, The YOUniverse también compró los derechos y organizó la representación de la obra "Alice in Wonderland".



El director musical Nicholas Gentile dijo que eligió "Shrek the Musical" porque transmite mensajes humanistas, como evitar el aspectismo, respetar las diferencias individuales y la igualdad de género y de clases.

Se espera que en el musical actúen alrededor de 300 artistas, y que los espectadores lleguen a tres mil entre los que lo disfrutarán de forma directa y a través de las plataformas y redes sociales./.