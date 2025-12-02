Líder partidista vietnamita asiste a la inauguración del Parque de Amistad Laos-Vietnam en Vientiane

Vientiane (VNA) Como parte de su visita de Estado a Laos, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, acompañado por su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, participó hoy en la ceremonia de inauguración del Parque de la Amistad Laos-Vietnam en esta capital.



Delegados en la ceremonia de inauguración (Foto: VNA)



A la ceremonia también asistieron el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, así como otros líderes del Partido y el Estado del país anfitrión, representantes de ministerios y diversas ramas gubernamentales, junto a una gran cantidad de ciudadanos laosianos.



En su intervención, el viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung destacó la importancia especial de esta obra, subrayando que representa un nuevo paso en las relaciones entre Vietnam y Laos, y refleja la cercanía y confianza mutua entre ambos países hermanos.



También resaltó que la finalización del proyecto es el resultado del consenso y la determinación de los gobiernos, partidos y pueblos de ambos países, así como de los esfuerzos conjuntos de ministerios, agencias gubernamentales, autoridades locales y empresas. Gracias a su colaboración, se logró avanzar en la construcción, asegurando la calidad, la seguridad y la eficiencia del parque, resaltó.



Para que el Parque de la Amistad Laos-Vietnam se convierta en un valioso legado espiritual que perdure con el tiempo, reflejando la amistad entre ambos países, Nguyen Chi Dung pidió a las autoridades correspondientes seguir apoyando y fortaleciendo la gestión y coordinación de su funcionamiento, asegurando que cumpla con las expectativas de los pueblos de Vietnam y Laos. Además, expresó su confianza en que este parque será solo el primero de muchos proyectos importantes que se llevarán a cabo en el futuro.



Reiteró que Vietnam seguirá trabajando para promover la implementación de los proyectos clave de cooperación entre ambos países, contribuyendo así a su prosperidad común.

Por su parte, el jefe de la Oficina del Comité Central del PPRL, Phet Phomphiphak, destacó que Laos y Vietnam son dos países vecinos con una amistad tradicional que ha sido cultivada a lo largo del tiempo por líderes históricos como Kaysone Phomvihane, Souphanouvong y Ho Chi Minh. Esta relación ha evolucionado hasta convertirse en un legado invaluable que ha sido transmitido de generación en generación, gracias al continuo desarrollo e integración de ambos países en la región y el mundo, aseveró.



Tras expresar su agradecimiento al Partido, al Gobierno y al pueblo vietnamita por su valiosa contribución en la construcción del parque, subrayó que el parque no solo es un símbolo de la relación entre ambos países, sino también un espacio destinado a actividades culturales, deportivas y educativas, que serán especialmente beneficiosas para las generaciones jóvenes de ambos países. Basándose en el acuerdo entre los dos Partidos, Gobiernos y Burós Políticos, y siguiendo el espíritu del Acuerdo de Cooperación Bilateral de 2025 y la Acta de la 47ª Reunión del Comité Intergubernamental Laos-Vietnam, se ha puesto en marcha el proyecto de construcción del Parque de la Amistad Laos-Vietnam en Vientiane.



El Parque, que abarca más de 30.000 m², tiene un costo total superior a los 14,11 millones de dólares. De esta cantidad, más de 400.000 dólares corresponden a una aportación del Gobierno de Laos, mientras que los 13,8 millones restantes provienen de un fondo no reembolsable del Gobierno de Vietnam.



Este parque es un regalo cultural y espiritual de Vietnam con motivo del 50º aniversario del Día Nacional de Laos y del Congreso Nacional de los dos Partidos. Con un diseño moderno, el parque combina espacios culturales y ecológicos, convirtiéndose en un símbolo tangible de la especial relación entre ambos pueblos.



Más allá de ser un espacio para actividades comunitarias, el parque también es un lugar en el que las generaciones más jóvenes podrán aprender sobre la historia y la tradición de la solidaridad única entre Vietnam y Laos, fortaleciendo aún más la relación sostenible entre ambos países./.