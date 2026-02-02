Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Líder partidista asiste a la premiación del concurso “Firmes bajo la bandera del Partido”

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi al acto de premiación del Concurso de Periodismo sobre el glorioso Partido y el Presidente Ho Chi Minh, con el tema “Firmes bajo la bandera del Partido”.

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi al acto de premiación del Concurso de Periodismo sobre el glorioso Partido y el Presidente Ho Chi Minh, con el tema “Firmes bajo la bandera del Partido”.

    El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y los autores galardonadores. (Foto: VNA)


El certamen fue dirigido por el Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y organizado en coordinación con diversos medios de comunicación, con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y en celebración del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido.

Lanzado en febrero de 2025, el concurso se convirtió en una amplia actividad político-ideológica, que atrajo una activa participación de la sociedad y de las Fuerzas Armadas.

El Comité Organizador recibió más de 8.000 trabajos en cinco categorías. Numerosas obras destacaron por su alta calidad y fuerte carácter combativo, reflejando la responsabilidad, la firmeza política y la capacidad intelectual del periodismo vietnamita.

Tras la preselección, 116 trabajos pasaron a la ronda final, otorgándose premios a 66 autores y grupos de autores, incluidos 5 premios A, 11 premios B, 25 premios C, 25 premios de consuelo y reconocimientos a 10 colectivos destacados.

Al intervenir en el acto, el teniente general Truong Thien To, subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, destacó la clara orientación política e ideológica de las obras, su firme adhesión al marxismo-leninismo y al pensamiento de Ho Chi Minh, así como la vívida reflexión de la práctica de la construcción del Partido y la lucha contra los argumentos erróneos y hostiles.

Durante la ceremonia, el secretario general To Lam y el general Phan Van Giang, ministro de Defensa, entregaron los premios A a las cinco obras más destacadas.

Dos obras de Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) obtuvieron el tercer premio en género de reportaje y fotografía./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top