Líder partidista asiste a la premiación del concurso “Firmes bajo la bandera del Partido”

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi al acto de premiación del Concurso de Periodismo sobre el glorioso Partido y el Presidente Ho Chi Minh, con el tema “Firmes bajo la bandera del Partido”.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y los autores galardonadores. (Foto: VNA)



El certamen fue dirigido por el Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y organizado en coordinación con diversos medios de comunicación, con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y en celebración del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido.



Lanzado en febrero de 2025, el concurso se convirtió en una amplia actividad político-ideológica, que atrajo una activa participación de la sociedad y de las Fuerzas Armadas.



El Comité Organizador recibió más de 8.000 trabajos en cinco categorías. Numerosas obras destacaron por su alta calidad y fuerte carácter combativo, reflejando la responsabilidad, la firmeza política y la capacidad intelectual del periodismo vietnamita.

Tras la preselección, 116 trabajos pasaron a la ronda final, otorgándose premios a 66 autores y grupos de autores, incluidos 5 premios A, 11 premios B, 25 premios C, 25 premios de consuelo y reconocimientos a 10 colectivos destacados.



Al intervenir en el acto, el teniente general Truong Thien To, subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, destacó la clara orientación política e ideológica de las obras, su firme adhesión al marxismo-leninismo y al pensamiento de Ho Chi Minh, así como la vívida reflexión de la práctica de la construcción del Partido y la lucha contra los argumentos erróneos y hostiles.



Durante la ceremonia, el secretario general To Lam y el general Phan Van Giang, ministro de Defensa, entregaron los premios A a las cinco obras más destacadas.



Dos obras de Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) obtuvieron el tercer premio en género de reportaje y fotografía./.