Líder parlamentario de Vietnam insta a Quang Ngai a aprovechar sus logros

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, manifestó su confianza de que la provincia central de Quang Ngai seguirá promoviendo su tradición heroica revolucionaria, con innovación, dinamismo, creatividad y avances significativos, para convertirse en una localidad de desarrollo bastante alto para 2030.



Esta afirmación la realizó durante una ceremonia celebrada la víspera en conmemoración del 80 aniversario del Levantamiento de Ba To (11 de marzo) y el 50 aniversario de la Liberación de Quang Ngai (23 de marzo).



El presidente de la AN elogió y felicitó los importantes logros alcanzados por los pobladores de Quang Ngai durante los últimos 50 años.



Destacando la magnitud de la renovación nacional, afirmó que este proceso representa una revolución en una etapa de desarrollo profundo. En este contexto, la reforma institucional, la racionalización del aparato administrativo, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital son factores clave para que el país avance en la nueva era.



Hizo un llamado a los pobladores de Quang Ngai a seguir demostrando determinación y aspiraciones, alineándose con el impulso de desarrollo del país y asimilando profundamente las orientaciones estratégicas del Partido Comunista de Vietnam.

Exhortó a fortalecer la unidad dentro del sistema político y la cohesión social para cumplir eficazmente las tareas políticas en la nueva etapa. La provincia debe continuar con la racionalización del aparato administrativo y desarrollar un equipo de funcionarios "compacto, fuerte y eficiente", con la productividad laboral como criterio prioritario.



También enfatizó la importancia de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la reforma administrativa, así como de abordar estrictamente los actos de corrupción y burocracia que afectan a la población y a las empresas.



Además, Thanh Man instó a la provincia a equilibrar el desarrollo económico con el progreso cultural y social, garantizar el bienestar y la seguridad social, mejorar la calidad de vida, atender a los veteranos de guerra y a las personas en situación vulnerable.



También pidió fortalecer la defensa y seguridad nacional, mantener la estabilidad política y el orden social, así como mejorar la diplomacia y la integración internacional.



Quang Ngai se ha fijado la meta de alcanzar un crecimiento económico superior al 8,5% en 2025, movilizando y utilizando eficazmente los recursos para desarrollar infraestructuras modernas y sincronizadas, expandir las zonas urbanas y avanzar en la construcción de nuevas áreas rurales.



El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en el evento. (Fuente: VNA)



Al mismo tiempo, la provincia debe implementar efectivamente las leyes y resoluciones aprobadas por la AN, eliminando obstáculos al desarrollo, perfeccionando mecanismos y políticas para atraer inversiones, priorizando proyectos con alto contenido tecnológico y valor agregado, respetuosos con el medio ambiente, así como proyectos de gran escala con capacidad de liderar y conectar el desarrollo económico en la región.



En la ocasión, el máximo legislador entregó la Orden del Trabajo de primera clase al Comité del Partido Comunista, el gobierno y el pueblo de Quang Ngai.



Mientras tanto, el viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, otorgó la Orden de Defensa de la Patria de segunda clase al Comando Militar de la provincia./.