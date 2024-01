Honran a obra sobre soberanía vietnamita en Premios Nacionales del Libro 2023

Hanoi (VNA)- La edición de este año del Premio Nacional del Libro honró dos obras en la categoría de libro infantil, y otras dos en la de ciencia y tecnología, informó el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam.

Autores y editores que han ganado el Premio A. (Foto: Asociación de Publicación de Vietnam)

Este año, dos obras recibieron el premio A, incluida la serie de libros “Chao tieng viet” (Hola vietnamita) de Nguyen Thuy Anh (Editorial de Educación de Vietnam) y la obra “Co so khoa hoc de xac dinh ranh gioi ngoai them luc dia Viet Nam theo Cong uoc cuar Lien Hop Quoc 1982 ve Luat Bien” (Base científica para determinar el límite exterior del continente vietnamita según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982) de Bui Cong Que (editor jefe), Phung Van Phach, Do Huy Cuong, Tran Tuan Dung, Le Duc Anh (Editorial de ciencias naturales y tecnología).

Recientemente, se celebró la sexta ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Libro en la Ópera de Hanói. El comité organizador también otorgó 10 premios B, 11 premios C y 18 premios de consolación.

Los dos ganadores del premio A recibieron los mayores elogios de los miembros del jurado y de los críticos independientes.

El libro "Base científica para determinar el límite exterior del continente vietnamita según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982" es una monografía que recopila los resultados de algunas investigaciones, y trabajos de investigación sobre las aguas y la soberanía de Vietnam durante los últimos 20 años.

Por primera vez, hay un libro que proporciona una base científica actualizada y moderna según los estándares internacionales y está vinculado a una fórmula nacional oficial para determinar la frontera de Vietnam siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Así, la obra serviría como manual para la gestión marina e insular, la explotación de recursos, la protección ambiental, y la seguridad y defensa en aguas vietnamitas.

Mientras, la serie de libros “Hola Vietnamita” tiene un diseño divertido combinado con ilustraciones vívidas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita para niños vietnamitas en el extranjero de entre 6 y 15 años. Incluye historias, diálogos, juegos de rol, coplas, poemas, rimas, música, dibujos animados, documentales, clips de audio, cuentos de hadas, experimentos, tareas y muchos desafíos que pueden ayudar a los estudiantes a mantenerse motivados para aprender vietnamita y mantener su capacidad a largo plazo.

En su intervención en la ceremonia de premiación, Do Van Chien, presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, afirmó que la sexta temporada de los Premios Nacionales del Libro ha visto muchas innovaciones.

"A lo largo de los años, los Premios Nacionales del Libro han tenido un fuerte alcance comunitario, han ofrecido una gran experiencia y han sido bien recibidos y apreciados por el público. Honramos a los autores, traductores y editores, lo que significa que también honramos la cultura de la lectura", dijo Van Chien.

Van Chien sugirió que la industria editorial debe continuar mejorando la calidad general de sus operaciones, e invertir en el desarrollo de la edición, impresión y distribución en una dirección racionalizada y de alta calidad, combinada con tecnología digital./.