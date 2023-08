Hội thảo quốc gia về giáo dục, truyền thông và văn hoá an toàn thực phẩm được tổ chức tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Minh Hậu.

Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán trong sản xuất, kinh doanh, ăn uống lạc hậu, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người. Đồng thời nâng cao đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng thực phẩm.Tại cuộc hội thảo, ông Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ, an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng và là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài vì tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của nhân dân.

Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp cùng đoàn công tác và các chuyên gia dự án Safegro - Canada thăm Công ty TNHH-Thương mại nông sản Phong Thúy - huyện Đức Trọng - Đà Lạt.Ảnh:Thu Trang. Tình trạng vi phạm quy định chất lượng, an toàn thực phẩm trong bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm còn phổ biến đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chủ yếu là nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ. Cùng với đó là nhận thức, thói quen sản xuất nông nghiệp còn manh mún, tập quán sử dụng thực phẩm chưa bảo đảm”, ông Bùi Ngọc Quý nói và cho biết thêm, vấn đề nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm hiện nay vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chạy theo lợi nhuận đã tạo ra những sản phẩm không an toàn.Cần chiến lược giáo dục, truyền thông, văn hoá an toàn thực phẩm Công ty TNHH-Thương mại nông sản Phong Thúy - huyện Đức Trọng - Đà Lạt . (Cty đang được CCQLCl Lam đồng hõ trợ theo NĐ98. Quy mô sản xuất 130 ha.Ảnh:Thu Trang. Về vấn đề giáo dục, truyền thông, văn hoác an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nêu vấn đề, thực trạng hiện nay là thiếu chiến lược, chiến dịch, chương trình chuyên biệt về giáo dục, truyền thông gắn với xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm . Vấn đề giáo dục an toàn thực phẩm hiện nay chưa được coi trọng và truyền thông chính sách về an toàn thực phẩm còn yếu.

Ông Nguyễn Như Tiệp cũng chỉ ra rằng, phần quy định, hướng dẫn về xây dựng văn hoá an toàn thực phẩm các cấp độ hiện nay vẫn còn thiếu. Trong đó bao gồm cơ quan quản lý, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa. Cùng với đó là thiếu nguồn nhân lực đặc biệt có hiểu biết, kỹ năng về giáo dục truyền thông gắn với an toàn thực phẩm tại cơ quan quản lý, tổ chức chính trị xã hội, khối sản xuất kinh doanh…