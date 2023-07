Establecen Unión de presidentes de asociaciones de vietnamitas en Italia

Roma (VNA)- La Unión de presidentes de asociaciones de vietnamitas residentes en Italia se estableció con el objetivo de cumplir el deseo de la comunidad vietnamita de crear una organización común y ayudar a fortalecer la amistad entre los dos países.



El embajador vietnamita en Italia, Duong Hai Hung. Foto: Truong Dụy/VNA



El acto de firma del documento al respecto se efectuó la víspera en forma virtual, a la cual asistieron el embajador vietnamita en Italia, Duong Hai Hung; el presidente de la Asociación de Puente Cultural Italia-Vietnam, Le Thi Bich Huong; el presidente de la Asociación de Asistencia Mutua Italia-Vietnam, Tran Minh Chau; el presidente de la Cámara de Comercio Italia-Vietnam, Pham Van Hong; y la presidenta del Club Milano, Nguyen Hoang My.



Al intervenir en el evento, Hai Hung resaltó que el establecimiento de la unión constituye un paso inicial modesto pero significativo para unos seis mil vietnamitas en toda Italia.



La comunidad deseaba desde hace mucho tiempo tener una organización común, voluntaria y no vinculante, que no solo satisfaciera su demanda, sino que también ayudara a mejorar la solidaridad de la comunidad para contribuir a la amistad de los países, señaló.



Los presidentes de las asociaciones miembro acordaron coordinarse para promover la amistad, el entendimiento mutuo y la cooperación entre los pueblos de los dos países; popularizar imágenes de Vietnam en Italia; y desarrollar la asociación estratégica entre Vietnam e Italia.



La unión convocará a reuniones al menos una vez al año para discutir temas comunes. Su secretario general será seleccionado por los presidentes de las asociaciones miembro y servirá por un período de un año en forma rotativa.



Le Thi Bich Huong fue elegida la primera secretaria general de la unión.



La instauración y las operaciones de la unión no afectan la existencia y las actividades de las asociaciones miembro. Su membresía también está abierta a otras organizaciones.



El establecimiento de la unión tuvo lugar en el umbral de la próxima visita de Estado a Italia del presidente vietnamita, Vo Van Thuong, en ocasión del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas binacionales./.