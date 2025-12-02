Esposa del líder partidista vietnamita participa en eventos culturales entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) – En el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam a Laos, su esposa Ngo Phuong Ly, y Naly Sisoulith, esposa del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, particiaron hoy la inauguración de la Semana de Cine Vietnamita en Laos y la exposición fotográfica sobre las relaciones entre ambos países.



La esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Ngo Phuong Ly, y Naly Sisoulith, esposa del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, participan en la ceremonia inaugural de la Semana de Cine Vietnamita en Laos y la exposición fotográfica "Gran Amistad Vietnam-Laos". (Foto: VNA)



Estos eventos han sido organizados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Turismo de Laos, para conmemorar el 50.º aniversario del Día Nacional de Laos (2 de diciembre de 1975).



Durante la ceremonia inaugural, las dos esposas, junto con más de mil delegados, espectadores laosianos y miembros de la comunidad vietnamita en Laos, vieron el documental "El presidente Kaysone Phomvihane y Vietnam", producido por la Compañía de Producción de Cine Documental y Científico de Vietnam.



El documental ofrece una visión detallada de la trayectoria revolucionaria, el pensamiento y las grandes contribuciones del presidente Kaysone Phomvihane, líder histórico de la revolución laosiana y gran amigo del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas. Con motivo del 105.º aniversario de su nacimiento, la película también subraya la profunda relación de confianza y solidaridad que ha perdurado entre ambos pueblos, transmitida de generación en generación.



Tras la proyección, Ngo Phuong Ly y Naly Sisoulith visitaron la exposición fotográfica "Gran Amistad Vietnam-Laos", que muestra 50 fotografías clave en la historia de la cooperación bilateral, desde las luchas comunes por la independencia hasta la cooperación actual en la construcción y defensa de ambos países.



Además de su valor histórico, las imágenes transmiten la fuerza de los sentimientos y el vínculo inquebrantable que une a ambas naciones, un tesoro compartido de incalculable valor.



En su discurso inaugural, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Ta Quang Dong, destacó que este evento cultural es un testimonio vivo de la profunda amistad, solidaridad y cooperación integral entre ambos países.



Subrayó que la Semana de Cine y la exposición no solo permiten mostrar la riqueza de la cultura vietnamita a los amigos laosianos, sino que también fortalecen el entendimiento mutuo y los intercambios culturales.



Por su parte, el viceministro lao de Cultura y Turismo, Vansy Kuamua, expresó su gratitud por este significativo regalo cultural de Vietnam en el marco de esta importante celebración nacional, afirmando que estas iniciativas artísticas inspirarán a las nuevas generaciones de ambos países a preservar y promover el legado de solidaridad, y a fortalecer aún más la relación bilateral.

Los eventos ofrecieron al público laosiano una visión auténtica de Vietnam y su gente, contribuyendo a estrechar aún más la amistad y los intercambios culturales entre ambas naciones.



Con posterioridad, Ngo Phuong Ly y Naly Sisoulith visitaron el 1 de diciembre el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Laos, un espacio emblemático dedicado a la preservación y promoción del arte, la historia y la identidad cultural laosiana.



La Semana de Cine Vietnamita en Laos, que se celebra del 2 al 6 de diciembre de 2025, presenta seis largometrajes premiados en festivales de cine de Vietnam: "Dos Madres", "Lluvia Roja", "Combate Aéreo", "Los Túneles - El Sol en las Sombras" y "Veo Flores Amarillas sobre la Hierba Verde". Estas películas reflejan la vitalidad del cine vietnamita y sirven para acercar a la audiencia laosiana a la cultura y el pueblo de Vietnam./.