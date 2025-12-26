Efectúan en Ciudad Ho Chi Minh exposición sobre patrimonio cultural de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) La exposición “Patrimonio Cultural Vietnamita: Vitalidad de la Tradición a la Modernidad” se inauguró el 25 de diciembre en Ciudad Ho Chi Minh, presentando al público cerca de 200 imágenes representativas del patrimonio cultural nacional, así como el proceso de protección y promoción de su valor a lo largo del tiempo.



La exposición “Patrimonio Cultural Vietnamita: Vitalidad de la Tradición a la Modernidad” se inaugura en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)



La exposición se divide en cuatro temas principales: El sistema legal y las políticas de protección del patrimonio cultural, Patrimonio cultural vietnamita reconocido e inscrito por la UNESCO, Patrimonio cultural vietnamita: diversidad y singularidad, y Patrimonio cultural para el desarrollo sostenible.



Al intervenir en el evento, Le Thi Thu Hien, directora del Departamento de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), afirmó que la exposición busca presentar los valores del patrimonio cultural vietnamita y sensibilizar al público, especialmente a las generaciones más jóvenes, sobre la historia y la cultura de la nación.



Expresó el deseo de que el público tenga una visión integral del patrimonio vietnamita, un lugar donde se combinan la identidad tradicional y el desarrollo moderno.



Actualmente, Vietnam posee más de 40.000 sitios históricos, incluyendo 3.677 sitios nacionales, 147 sitios nacionales especiales y 11.000 sitios provinciales. Vietnam también cuenta con 9 sitios del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 17 sitios del Patrimonio Cultural Inmaterial y 11 sitios del Patrimonio Documental inscritos por la UNESCO.



Por su parte, Nguyen Minh Nhut, subdirector del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que, tras la fusión el 1 de mayo de 2025, la ciudad cuenta actualmente con 321 reliquias clasificadas, incluyendo 4 reliquias nacionales especiales, 99 reliquias nacionales y 218 reliquias a nivel de ciudad.



La ciudad también cuenta con 25 museos, tanto públicos como privados, dijo y agregó que si bien se han logrado muchos resultados positivos, la preservación del patrimonio cultural inmaterial y la documentación necesita mejoras adicionales.



La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026./.