Buró Político fija como objetivo situar 3 empresas estatales en el top 500 mundial

Hanoi (VNA)- La Resolución 79 del Buró Político sobre el desarrollo de la economía estatal establece como meta que, para 2030, Vietnam cuente con 50 empresas estatales entre las 500 mayores del Sudeste Asiático y con entre una y tres compañías en el top 500 a nivel mundial.

Actividades comerciales y de producción en la empresa Cua Ong - TKV. (Foto: VNA)

La resolución, firmada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, reafirma que la economía estatal desempeña un papel rector en la economía de mercado con orientación socialista, en igualdad ante la ley con los demás sectores económicos, con un desarrollo a largo plazo basado en la cooperación y una competencia sana.



La economía estatal se define a partir de los recursos bajo posesión, gestión y control del Estado, que incluyen la tierra, los recursos naturales, el presupuesto estatal, las reservas nacionales, los fondos financieros extrapresupuestarios, las empresas estatales, las instituciones de crédito estatales y el capital estatal invertido en empresas.



En cuanto a los objetivos específicos para 2030, la resolución fija una tasa de movilización presupuestaria para el período 2026–2030 de alrededor del 18% del Producto Interno Bruto (PIB); un déficit presupuestario cercano al 5% del PIB; y una deuda pública que no supere el 60% del PIB. El gasto en inversión para el desarrollo representará aproximadamente entre el 35% y el 40% del gasto presupuestario total, mientras que el gasto corriente se situará entre el 50% y el 55%. Las reservas nacionales deberán alcanzar al menos el 1% del PIB en 2030.



El Buró Político también exige la construcción de varios conglomerados y empresas estatales de gran escala, con tecnología moderna y competitividad regional e internacional, que actúen como punta de lanza y motor para que las empresas nacionales se integren más profundamente en las cadenas globales de producción y suministro, especialmente en sectores clave y estratégicos.



En el ámbito bancario, el objetivo para 2030 es contar con al menos tres bancos comerciales estatales entre los 100 mayores de Asia por volumen de activos, así como desarrollar cuatro bancos comerciales estatales que desempeñen un papel central y de liderazgo en tecnología, gobernanza y capacidad de regulación del mercado.



Con visión hacia 2045, la resolución se propone elevar las reservas nacionales al 2% del PIB; situar a unas 60 empresas estatales entre las 500 mayores del Sudeste Asiático y a cinco compañías en el top 500 mundial; y lograr que al menos el 50% de las unidades de servicios públicos sean financieramente autosuficientes en gasto corriente o de inversión, operando de manera eficiente bajo mecanismos de mercado.



En materia de tierra y recursos, la resolución establece que la tierra es un medio de producción especial, de propiedad de todo el pueblo y bajo gestión unificada del Estado. Se aspira a completar, antes de finales de 2026, la medición, el inventario, la digitalización y la depuración de los datos catastrales en todo el país.



Al mismo tiempo, se alienta a las empresas estatales a invertir en el extranjero en actividades de exploración, explotación y procesamiento de minerales.



Asimismo, la resolución subraya que no se crearán nuevos fondos financieros estatales extrapresupuestarios, salvo en casos de urgencia; continuará la reestructuración del capital estatal en las empresas y la reorganización del sector estatal con criterios de racionalización y eficiencia.



Paralelamente, se perfeccionarán los mecanismos salariales y de incentivos para mejorar la competitividad en la captación de recursos humanos de alta calidad, y se reforzarán la inspección, la supervisión y la sanción estricta de las infracciones, pérdidas y despilfarros.



Además, se exige mejorar la eficacia operativa de la Compañía de Gestión de Activos de Vietnam (VAMC) y Compañía de Comercio de Deuda de Vietnam (DATC) con el fin de apoyar la reestructuración financiera y el tratamiento de la deuda incobrable de las empresas estatales y del sistema bancario, conforme a los principios del mercado./.