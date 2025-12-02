Noticieros
Buque escuela de la Armada surcoreana visita ciudad vietnamita de Da Nang
Da Nang, Vietnam (VNA) - El buque escuela ROKS Hansando de la Armada de Corea del Sur, con 375 oficiales y marineros, liderados por el contralmirante Hong Sang Yong, atracó hoy en el puerto de Tien Sa para iniciar una visita amistosa a la ciudad centrovietnamita de Da Nang del 2 al 5 de diciembre.
A la ceremonia de bienvenida asistieron representantes del Departamento de Relaciones Exteriores de Da Nang, el Comando de la Región 3 de la Armada, el Comando de la Región 2 de la Guardia Costera, el Comando Militar municipal, el Comando de la Guardia Fronteriza del Puerto de Da Nang, y representantes del Ministerio de Defensa Nacional y de la Armada.
La visita del ROKS Hansando a la ciudad de Da Nang busca contribuir al fortalecimiento de la relación de amistad y la confianza mutua, en consonancia con la política de promoción de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.
Durante la visita, oficiales y comandantes de buque realizó visitas de cortesía a dirigentes del Comité Popular municipal, asicomo a la Región Militar 5 y Región Naval 3 del país anfitrión, además de intercambiar experiencias y visitar atracciones culturales y turísticas locales./.