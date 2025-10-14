Asamblea Nacional de Vietnam fija agenda legislativa para 2026

Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Palarmento) de Vietnam, Tran Thanh Man, emitió recientemente la Resolución No. 105/2025/UBTVQH15 sobre el Programa Legislativo para 2026.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la 50.ª reunión del Comité Permanente del Parlamento). (Fuente: VNA)





En consecuencia, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional someterá a la consideración y aprobación de la AN en su primera reunión de la XVI Legislatura, que se llevará a cabo en abril de 2026, un total de 13 proyectos de ley, incluidas la de Procedimientos para la Emisión de Decisiones Administrativas; la de Creencias y Religión (modificada) y la de Acceso a la Información (modificada); entre otras.



También se prevé presentar al Parlamento en su segunda reunión, que se desarrollará en octubre del año venidero, 21 proyectos de ley y un borrador de resolución



Asimismo, el Comité Permanente de la AN considerará y ratificará en 2026 un proyecto de ordenanza sobre la superación de las consecuencias posbélicas de las bombas y minas; y tres proyectos de resolución que incluyen la Resolución del Comité Permanente de la Asamblea Nacional sobre los principios, criterios y normas para la asignación de los gastos del presupuesto estatal; la relativa a los principios y criterios para la asignación del impuesto al valor agregado a cada localidad; y la de escala del impuesto de protección ambiental.

La Resolución No. 105/2025/UBTVQH15 estableció claramente que el Gobierno y las agencias que presenten proyectos deben aplicar seriamente los requisitos de la Resolución No. 66-NQ/TW y la dirección del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sobre innovación en el pensamiento para la elaboración de leyes. Así mismo, deben fortalecer aún más el trabajo legislativo para garantizar la estricta implementación de dicho Programa; aumentar el control del poder; combatir la negatividad; prevenir los "intereses de grupo" e intereses locales en la elaboración de leyes; siguir incrementando la aplicación de tecnología digital, inteligencia artificial y big data para apoyar todo el proceso legislativo.



En concreto, el Gobierno continúa estudiando y comprendiendo a fondo las resoluciones y documentos del XIV Congreso Nacional del Partido, las directrices y políticas del Comité Central del PCV y las instrucciones del Buró Político y el Secretariado para proponer con prontitud la adición de proyectos necesarios al Programa Legislativo 2026.



Las agencias y organizaciones encargadas de presidir la elaboración de proyectos de ley, ordenanzas y resoluciones en el Programa Legislativo deben organizar bien los trabajos al respecto, asegurando la calidad y el cumplimiento del cronograma según lo determinado.



El Consejo de Nacionalidades y las Comisiones de la Asamblea Nacional coordinarán estrechamente con la Comisión de Derecho y Justicia de la AN en el proceso de emitir opiniones sobre las recomendaciones en la redacción de leyes, ordenanzas y resoluciones que propongan ajustes y complementos al Programa Legislativo 2026 (si lo hubiese)./.