Anuncian entrega de Premios Ho Chi Minh y de Ciencia y Tecnología para 2027

Hanoi (VNA)- Los Premios Ho Chi Minh y los Premios Estatales de Ciencia y Tecnología de 2027, los galardones más prestigiosos del sector, se entregarán el 2 de septiembre de ese año, coincidiendo con el Día Nacional de Vietnam, anunció hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT).

La conferencia de prensa sobre los Premios Ho Chi Minh y los Premios Estatales de Ciencia y Tecnología de 2027. (Foto: VNA)





Nguyen Van Khai, subdirector del Centro de Comunicación de Ciencia y Tecnología, dependiente del MCT, informó que los preparativos para la séptima edición de estos premios ya están en marcha.



Los galardones reconocen a autores de obras científicas y tecnológicas excepcionales que demuestran un valor científico sobresaliente y un impacto socioeconómico de largo plazo, contribuyendo significativamente al desarrollo nacional, la defensa, la seguridad y al avance del sector en Vietnam.



Los premios, que se otorgan cada cinco años para honrar las contribuciones más notables de la comunidad científica del país, siguen un riguroso proceso de evaluación. Para esta edición, los consejos a nivel de base realizarán sus evaluaciones del 1 al 31 de diciembre de 2025. Posteriormente, los consejos a nivel ministerial completarán sus revisiones antes del 15 de abril de 2026.



El MCT recibirá los dosieres para la revisión a nivel nacional hasta las 17:00 horas del 8 de mayo de 2026 para las postulaciones regulares, y hasta la misma hora del 15 de mayo de 2026 para los dosieres clasificados. Está previsto que el consejo a nivel nacional complete sus evaluaciones en septiembre de 2026 y envíe los resultados al Primer Ministro a finales de noviembre de ese mismo año.



Instituidos por primera vez en 1996, estos galardones representan la máxima distinción en el campo. En su sexta edición, celebrada en 2022, se otorgaron 12 Premios Ho Chi Minh y 17 Premios Estatales, sin contar las obras clasificadas./.