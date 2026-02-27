Aceleran formación de recursos humanos calificados para Centro Financiero Internacional de Vietnam

El viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh en el evento. Foto: Huyen Trang - VNA

El viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh asistió hoy a la apertura del Curso de Capacitación para Gerentes del Centro Financiero Internacional, organizado en Ciudad Ho Chi Minh por la Universidad Vietnam-Alemania (VGU).

El curso, que se lleva a cabo hasta el 1 del marzo, se centra en el diseño de productos financieros especializados y estrategias de atracción de inversiones, factores clave para mejorar la competitividad del Centro Financiero Internacional de Vietnam (CFIV) en el mercado global.

Nguyen Hoa Binh afirmó que Vietnam enfrenta nuevas oportunidades de desarrollo después de casi cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), con logros significativos en crecimiento, estabilidad macroeconómica e integración internacional.

El también titular del Consejo Ejecutivo del CFIV reiteró que la posición del país ha mejorado, la red de asociaciones estratégicas e integrales ha continuado expandiéndose y la economía ha participado cada vez más profunda en las cadenas de valor globales.

En este contexto, el establecimiento y funcionamiento exitoso del CFIV se identifica como un componente estratégico del proceso de transformación del modelo de crecimiento, señaló.

Un centro financiero moderno contribuirá a modernizar el mercado de capitales, conectándose directamente con los flujos de capital globales, diversificando los productos financieros, promoviendo las finanzas verdes y digitales, y apoyando proyectos de infraestructura, tecnología y energía limpia: áreas clave para el desarrollo a largo plazo, remarcó.

De acuerdo con el subjefe del Gobierno, el proceso de construcción de un centro financiero internacional debe basarse en cinco elementos fundamentales: conectividad global; una infraestructura jurídica estable y transparente; recursos humanos de alta calidad; capacidad operativa y de gobernanza; y un ecosistema de apoyo al desarrollo.

Entre ellos, el factor humano juega un papel decisivo, garantizando el funcionamiento seguro y eficiente de todo el sistema, apuntó.

Respecto del papel de la VGU en el próximo período, el dirigente describió tres direcciones estratégicas importantes, sobre todo la institución debe seguir promoviendo el modelo único de cooperación en materia de educación universitaria entre Vietnam y Europa, convirtiéndose en un centro de conexiones académicas, tecnológicas y políticas, como aportes a la formación y la investigación de alta calidad para satisfacer los nuevos requisitos de desarrollo del país.

Resulta necesario actualizar los programas de capacitación de recursos humanos para el establecimiento y ampliarlos a áreas clave como inteligencia artificial, big data, tecnología financiera, energía y semiconductores, con el objetivo de establecer un centro de capacitación financiera y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de alta calidad en Vietnam basado en estándares alemanes, evaluó.

Además, se espera que VGU sea pionera en la construcción de un modelo de vínculo estrecho entre las universidades, las empresas y el Gobierno, asegurando que las actividades de capacitación estén alineadas con las necesidades del mercado y sirvan eficazmente a la planificación de políticas, explicó.

Este curso es el tercero de la serie de programas del CFIV, luego del éxito de los dos primeros, que proporcionaron una base en modelos institucionales, mecanismos operativos de centros financieros, estructuras de mercados financieros y cuestiones de estabilidad macroeconómica.

Según el plan, continuando esta modalidad de enseñanza, la Universidad Vietnamita-Alemana implementará programas de microcredenciales de 12 semanas, enfocados en habilidades de análisis cuantitativo en profundidad en finanzas y economía, cumpliendo con los requisitos prácticos para mantener un Centro Financiero Internacional./.