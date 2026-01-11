Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

XIV съезд КПВ: Превращение культуры в опору устойчивого развития

Представители культурного сообщества ожидают, что XIV Съезд более чётко и предметно конкретизирует данное направление посредством эффективных механизмов реализации.
  Вила Сайнхавонг, ученица 8А класса Лаосско-вьетнамской двуязычной школы имени Нгуен Зю, участвует в конкурсе рассказа на вьетнамском языке на тему «Подземные тоннели Виньмок — Куангчи, место бессмертной жизни». Фото: ВИА 
XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), как ожидается, продолжит подчёркивать роль культуры как одной из опор устойчивого развития, а также как важнейшего ресурса мягкой силы для повышения национального статуса в условиях углубляющейся международной интеграции.

Об этом заявила доктор этнологии Хоанг Тхи Хонг Ха, проживающая и работающая во Франции, в беседе с корреспондентом ВИА в Париже накануне крайне важного для страны политического события, которое пройдёт в Ханое с 19 по 25 января.

По словам доктора Хонг Ха, XIII Съезд поставил культуру в один ряд с экономикой, политикой и социальной сферой, заложив важную основу для восприятия культуры как опоры развития. Исходя из этого, представители культурного сообщества ожидают, что XIV Съезд более чётко и предметно конкретизирует данное направление посредством эффективных механизмов реализации.

Прежде всего, от XIV Съезда ожидают совершенствования институциональной базы и инфраструктуры для развития культурной индустрии, сферы интеллектуальной собственности и креативной экономики. Это не только стимул экономического роста, основанного на национальной идентичности, но и действенный инструмент наращивания мягкой силы и укрепления образа страны в условиях международной интеграции.

Во-вторых, Вьетнам может активнее инвестировать в культурное образование, культурную дипломатию и международное творческое сотрудничество, особенно ориентируясь на молодёжь и вьетнамскую диаспору за рубежом. По мнению доктора Хонг Ха, опыт Франции показывает, что культура способна к устойчивому развитию лишь тогда, когда она глубоко укореняется в системе образования, повседневной жизни и международных сетях художников, учёных и сообществ.

В-третьих, сохранение наследия в тесной связи с общинами, цифровизация культурных ресурсов и формирование цифровых культурных платформ помогут Вьетнаму одновременно сохранить коллективную культурную память нации и расширить глобальный доступ к ней. Это подходящий момент для того, чтобы культура стала ресурсом мягкой силы, способствующим социальной сплочённости и повышению статуса Вьетнама на новом этапе развития.

Доктор Хонг Ха подчеркнула, что в условиях углубляющейся международной интеграции Вьетнаму необходимо и далее рассматривать культуру как стратегическую опору устойчивого развития и фундамент формирования национальной идентичности. XIV Съезд может задать более чёткие ориентиры в деле сохранения и приумножения культурных ценностей нации на основе модернизации, связывая их с современной жизнью и запросами аудитории, а не ограничиваясь лишь формальным сохранением.

Параллельно с этим следует поощрять свободу творчества и расширять пространство для деятельности художников, дизайнеров, креативных организаций и сообществ, практикующих сохранение наследия.

Ещё одним ключевым направлением является культурная дипломатия и культурное образование для соотечественников за рубежом. Восприятие мировых культурных достижений не противоречит сохранению национальной самобытности, если Вьетнам осознанно позиционирует себя в глобальном культурном потоке. По словам доктора Хонг Ха, поддержка вьетнамской общины во Франции в сохранении вьетнамского языка, наследия и традиционного искусства в мультикультурной среде является действенным способом распространения вьетнамской культуры изнутри.

Наконец, цифровая трансформация и цифровые культурные платформы будут играть ключевую роль в расширении присутствия вьетнамской культуры в мире. Цифровизация наследий, развитие цифрового контента, многоязычное издательство и объединение международных творческих сетей позволят образу Вьетнама быть более устойчиво и глубоко представленным на международной арене.

Когда культура становится ресурсом мягкой силы, Вьетнам получает возможность укрепить свой статус, имидж и национальную конкурентоспособность на новом этапе развития.

ИЖВ/ВИА

