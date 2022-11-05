WSJ: Вьетнам, вероятно, станет одной из самых быстрорастущих экономик Азии в следующем году

По словам автора Мегхи Мандавиа, после трудных 2020 и 2021 годов Вьетнам провел большую часть 2022 года в выигрышном положении — все еще низкая инфляция и быстрый рост.

По словам автора Мегхи Мандавиа, ситуация для Вьетнама может осложниться, если мир погрузится в рецессию. Тем не менее, благодаря инвестициям в инфраструктуру, агрессивной либерализации торговли и относительно низкой заработной плате двигатель роста производства во Вьетнаме остается нетронутым. В то же время Вьетнам также имеет преимущество замечательных темпов роста: ВВП в третьем квартале 2022 года вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря значительному увеличению экспорта в США.

Кроме того, в статье WSJ говорится, что Вьетнам также частично «изолирован» от роста мировых цен на продовольствие и почти не затронут глобальным ростом цен на продовольствие, потому что страна является одной из крупнейших производителей и экспортеров мира. Другими словами, Вьетнам — это продовольственный центр, поэтому одержимость ростом мировых цен на этот товар не угрожает стране с населением почти 100 миллионов человек