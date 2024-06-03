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VinFast подписал соглашения с первыми дилерами на Филиппинах
Дилеры начнут продажи моделей VF 5, VF e34, VF 7 и VF 9 сразу же после их появления на рынке. Ожидается, что первые автомобили будут доставлены филиппинским покупателям в третьем квартале этого года.
VinFast рассматривает возможность вывода на филиппинский рынок популярного вьетнамского мини-электромобиля VF 3. Кроме того, компания изучает потенциал электромотоциклов и электровелосипедов. Чтобы удовлетворить различные потребности филиппинских потребителей, VinFast будет предлагать как покупку автомобилей с аккумуляторами, так и уникальную политику подписки на аккумуляторы. Этот вариант подписки призван снизить первоначальную стоимость электромобилей, сделав их более доступными для филиппинских потребителей.
Кроме того, VinFast выделяется на фоне других компаний ведущей на Филиппинах политикой послепродажного обслуживания. Она включает в себя 7-10-летнюю гарантию на автомобили. Для тех, кто выберет политику подписки на аккумулятор, VinFast предложит бесплатную замену аккумулятора и программу технического обслуживания, если емкость батареи упадет ниже 70 %. Этот комплексный план обеспечивает спокойствие филиппинских клиентов на протяжении всего срока владения автомобилем.
Чтобы ускорить выход на филиппинский рынок, VinFast планирует открыть десятки дилерских центров по всей стране в 2024 году. Эти магазины будут стратегически расположены на основных дорогах в Маниле и других ключевых городах, ориентируясь на растущий средний класс Филиппин и растущий спрос на электромобили.
Филиппины стали третьим рынком Юго-Восточной Азии, на который VinFast вышла в первой половине 2024 года, после Индонезии и Таиланда. Такое быстрое расширение укрепляет позиции VinFast в регионе и демонстрирует способность компании быстро наращивать свое присутствие.
В 2024 году VinFast планирует выйти на международные рынки, включая США, Канаду, Европу, а также такие азиатские страны, как Индия, Индонезия и Таиланд. Компания также осваивает Ближний Восток и африканские регионы.