Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

VinFast заложил фундамент интегрированного завода по производству электромобилей в Индии

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast 25 февраля заложил первый камень в фундамент своего интегрированного предприятия по производству электромобилей в городе Тхутукуди, индийский штат Тамилнад.

 

Расположенный на территории корпорации State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Ltd (SIPCOT) в южном штате, завод, занимающий площадь 160 гектаров, предполагает инвестиции в размере 500 миллионов долларов США на первом этапе проекта в течение пяти лет. Ожидается, что предприятие будет выпускать 150000 автомобилей в год и создаст около 3000-5000 рабочих мест.

Помимо укрепления сотрудничества с ведущими мировыми поставщиками, VinFast планирует продвигать темпы локализации, способствуя созданию положительной динамики для местного экономического роста.

По словам министра промышленности, продвижения инвестиций и торговли правительства Тамилнада Т.Р.Б. Раджаа, выход VinFast на индийский рынок подтверждает промышленную политику Тамилнада и его роль в качестве глобального центра автомобильного производства и инноваций. Видение Тамилнада совпадает со стратегией роста VinFast в Индии, а также с ее стремлением сделать устойчивую мобильность более доступной для всех.

На церемонии закладки первого камня он выразил уверенность в том, что проект будет способствовать местному экономическому росту и предоставит жителям Тамилнада возможности для трудоустройства и повышения квалификации.

Индия, третий по величине автомобильный рынок в мире, является одним из ключевых рынков в плане глобальной экспансии VinFast. Церемония закладки первого камня состоялась более чем через месяц после того, как 6 января VinFast и правительство штата Тамилнад объявили о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU), который подтвердил решимость VinFast реализовать этот план.

Завод по производству электромобилей в Тамилнаде не только отвечает целям развития в Индии, но и служит целям экспорта в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Проект также является важным дополнением к мировой производственной экосистеме VinFast, включая существующий завод во Вьетнаме, строящийся завод в Северной Каролине (США), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2025 году, и завод, который будет построен в Индонезии.

Помимо открытия заводов, VinFast планирует создать дилерскую сеть для повышения узнаваемости бренда и быстрого установления контактов с клиентами по всей Индии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Мальтой

Мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Мальтой

Посольство Вьетнама в Италии и на Мальте с 21 по 23 февраля провело в столице Мальты Валетте мероприятия, посвященные 50-летию установления вьетнаммско-мальтийских дипломатических связей.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top