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VinFast заложил фундамент интегрированного завода по производству электромобилей в Индии
Расположенный на территории корпорации State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Ltd (SIPCOT) в южном штате, завод, занимающий площадь 160 гектаров, предполагает инвестиции в размере 500 миллионов долларов США на первом этапе проекта в течение пяти лет. Ожидается, что предприятие будет выпускать 150000 автомобилей в год и создаст около 3000-5000 рабочих мест.
Помимо укрепления сотрудничества с ведущими мировыми поставщиками, VinFast планирует продвигать темпы локализации, способствуя созданию положительной динамики для местного экономического роста.
По словам министра промышленности, продвижения инвестиций и торговли правительства Тамилнада Т.Р.Б. Раджаа, выход VinFast на индийский рынок подтверждает промышленную политику Тамилнада и его роль в качестве глобального центра автомобильного производства и инноваций. Видение Тамилнада совпадает со стратегией роста VinFast в Индии, а также с ее стремлением сделать устойчивую мобильность более доступной для всех.
На церемонии закладки первого камня он выразил уверенность в том, что проект будет способствовать местному экономическому росту и предоставит жителям Тамилнада возможности для трудоустройства и повышения квалификации.
Индия, третий по величине автомобильный рынок в мире, является одним из ключевых рынков в плане глобальной экспансии VinFast. Церемония закладки первого камня состоялась более чем через месяц после того, как 6 января VinFast и правительство штата Тамилнад объявили о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU), который подтвердил решимость VinFast реализовать этот план.
Завод по производству электромобилей в Тамилнаде не только отвечает целям развития в Индии, но и служит целям экспорта в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Проект также является важным дополнением к мировой производственной экосистеме VinFast, включая существующий завод во Вьетнаме, строящийся завод в Северной Каролине (США), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2025 году, и завод, который будет построен в Индонезии.
Помимо открытия заводов, VinFast планирует создать дилерскую сеть для повышения узнаваемости бренда и быстрого установления контактов с клиентами по всей Индии.