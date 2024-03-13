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Vietnam Airlines откроют прямые рейсы в немецкий Мюнхен с октября

Авиакомпания «Вьетнамские авиалинии» (Vietnam Airlines) с октября 2024 года откроет прямые рейсы, соединяющие Ханой и город Хошимин с Мюнхеном – одним из крупнейших городов Германии.
  Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines начнет прямые рейсы из Ханоя и Хошимина в Мюнхен с октября. Фото: ВИA  
Все рейсы будут выполняться на экологически чистых широкофюзеляжных самолетах Boeing 787. Авиабилеты в Мюнхен сейчас уже продаются на сайте, в мобильных приложениях, в кассах и у официальных агентов Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines будет выполнять рейсы между Ханоем и Мюнхеном с частотой 2 рейса в неделю с вылетами из Ханоя по пятницам и воскресеньям и вылетами из Мюнхена по понедельникам и субботам.

В то же время рейсы между городом Хошимином и Мюнхеном будут выполняться раз в неделю по понедельникам, а в обратном направлении – по вторникам. С декабря 2024 года Vietnam Airlines отроет еще один рейс между городом Хошимином и Мюнхеном с вылетами из города Хошимина в среду и вылетами из Мюнхена в четверг. Благодаря этому, Vietnam Airlines будет выполнять в общей сложности 4 маршрута из Ханоя и города Хошимина в 2 крупных города Германии, это Франкфурт и Мюнхен.

ВИА/ИЖВ

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