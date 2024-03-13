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Vietnam Airlines откроют прямые рейсы в немецкий Мюнхен с октября
Vietnam Airlines будет выполнять рейсы между Ханоем и Мюнхеном с частотой 2 рейса в неделю с вылетами из Ханоя по пятницам и воскресеньям и вылетами из Мюнхена по понедельникам и субботам.
В то же время рейсы между городом Хошимином и Мюнхеном будут выполняться раз в неделю по понедельникам, а в обратном направлении – по вторникам. С декабря 2024 года Vietnam Airlines отроет еще один рейс между городом Хошимином и Мюнхеном с вылетами из города Хошимина в среду и вылетами из Мюнхена в четверг. Благодаря этому, Vietnam Airlines будет выполнять в общей сложности 4 маршрута из Ханоя и города Хошимина в 2 крупных города Германии, это Франкфурт и Мюнхен.