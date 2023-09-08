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Vietjet Air сообщает о прибыли после проведения аудита
Высокие темпы роста сохранились за счет дополнительных доходов, которые достигли 9 трлн. донгов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составили 40% от общей выручки.
Отдельная и консолидированная прибыль после налогообложения достигла 48 млрд. донгов и 137 млрд. донгов соответственно, что ниже, чем в составленной финансовой отчетности, из-за более высоких расходов на маркетинг и рекламу новых международных маршрутов и отложенных доходов по финансовой выручке.
По состоянию на 30 июня совокупные активы Vietjet достигли более 71,2 трлн. донгов, а соотношение заемных и собственных средств и коэффициент ликвидности составили 1,2 и 1,5 соответственно, что вполне приемлемо для авиационной отрасли.
К концу второго квартала остаток денежных средств и их эквивалентов у Vietjet достиг 2,16 трлн. донгов. За первые шесть месяцев 2023 года авиакомпания выплатила в государственный бюджет в общей сложности почти 2,8 трлн. донгов прямых и косвенных налогов и сборов.
Благодаря устойчивой бизнес-стратегии, направленной на развитие внутреннего рынка и активное расширение международной сети в Индию, Австралию, Казахстан и Индонезию, в рассматриваемый период компания Vietjet продолжала демонстрировать положительные результаты деятельности.
Во втором квартале Vietjet открыл 11 новых международных маршрутов в Австралию, Индонезию и Индию, доведя общее число зарубежных маршрутов до 75.
Vietjet стал пионером в выполнении полетов на индийский рынок, открыв семь маршрутов, соединяющих Ханой и Хошимин с Мумбаем, Дели, Ахмадабадом и Кочи.
С середины апреля 2023 года авиакомпания открыла три прямых маршрута из города Хошимина в крупнейшие города Австралии - Сидней, Мельбурн и Брисбен.
К настоящему времени авиакомпания Vietjet благополучно выполнила 65.900 рейсов и перевезла более 12,1 млн. пассажиров, в том числе 3,5 млн. международных пассажиров, что на 26% и 30% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий объем перевезенных авиакомпанией грузов достиг 33 тыс. тонн, увеличившись почти на 40% по сравнению с прошлым годом.