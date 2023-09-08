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Vietjet Air сообщает о прибыли после проведения аудита

Бюджетный авиаперевозчик Vietjet Air объявил аудированную полугодовую финансовую отчетность за 2023 г.: выручка от авиаперевозок и консолидированная выручка составили 25,1 трлн. донгов (1,03 млрд. долл. США) и 29,5 трлн. донгов (1,21 млрд. долл. США)
  Vietjet Air сообщает о прибыли после аудита. Фото: ВИА  
Бюджетный авиаперевозчик Vietjet Air объявил аудированную полугодовую финансовую отчетность за 2023 г.: выручка от авиаперевозок и консолидированная выручка составили 25,1 трлн. донгов (1,03 млрд. долл. США) и 29,5 трлн. донгов (1,21 млрд. долл. США), увеличившись на 69% и 85% по сравнению с прошлым годом соответственно.

Высокие темпы роста сохранились за счет дополнительных доходов, которые достигли 9 трлн. донгов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составили 40% от общей выручки.

Отдельная и консолидированная прибыль после налогообложения достигла 48 млрд. донгов и 137 млрд. донгов соответственно, что ниже, чем в составленной финансовой отчетности, из-за более высоких расходов на маркетинг и рекламу новых международных маршрутов и отложенных доходов по финансовой выручке.

По состоянию на 30 июня совокупные активы Vietjet достигли более 71,2 трлн. донгов, а соотношение заемных и собственных средств и коэффициент ликвидности составили 1,2 и 1,5 соответственно, что вполне приемлемо для авиационной отрасли.

К концу второго квартала остаток денежных средств и их эквивалентов у Vietjet достиг 2,16 трлн. донгов. За первые шесть месяцев 2023 года авиакомпания выплатила в государственный бюджет в общей сложности почти 2,8 трлн. донгов прямых и косвенных налогов и сборов.

Благодаря устойчивой бизнес-стратегии, направленной на развитие внутреннего рынка и активное расширение международной сети в Индию, Австралию, Казахстан и Индонезию, в рассматриваемый период компания Vietjet продолжала демонстрировать положительные результаты деятельности.

Во втором квартале Vietjet открыл 11 новых международных маршрутов в Австралию, Индонезию и Индию, доведя общее число зарубежных маршрутов до 75.

Vietjet стал пионером в выполнении полетов на индийский рынок, открыв семь маршрутов, соединяющих Ханой и Хошимин с Мумбаем, Дели, Ахмадабадом и Кочи.

С середины апреля 2023 года авиакомпания открыла три прямых маршрута из города Хошимина в крупнейшие города Австралии - Сидней, Мельбурн и Брисбен.

К настоящему времени авиакомпания Vietjet благополучно выполнила 65.900 рейсов и перевезла более 12,1 млн. пассажиров, в том числе 3,5 млн. международных пассажиров, что на 26% и 30% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем перевезенных авиакомпанией грузов достиг 33 тыс. тонн, увеличившись почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

ИЖВ/ВИА

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