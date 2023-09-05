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Vietjet Air объявляет о запуске прямого авиамаршрута Ханой – Джакарта

Вьетнамская бюджетная авиакомпания Vietjet Air 4 сентября объявила о запуске прямого авиамаршрута, соединяющего Ханой (Вьетнам) и Джакарту (Индонезия).
    Премьер-министр Фам Минь Тьинь (четвертый справа) присутствует на церемонии. Фото: ВИA  
Вьетнамская бюджетная авиакомпания Vietjet Air 4 сентября объявила о запуске прямого авиамаршрута, соединяющего Ханой (Вьетнам) и Джакарту (Индонезия).

Новый авиамаршрут, который начнет действовать в сентябре этого года, будет использовать современные самолеты, выполняющие полеты четыре раза в неделю между двумя столицами. Это будет четвертый прямой маршрут Vietjet Air между Вьетнамом и Индонезией, что позволит увеличить количество еженедельных рейсов между двумя странами до 92 в декабре этого года.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, находящийся в Джакарте для участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах, присутствовал на церемонии вместе с другими официальными лицами в составе высокопоставленной вьетнамской делегации.

Премьер-министр Тьинь поздравил авиакомпанию Vietjet Air с планом расширения и открытием нового воздушного маршрута между Ханоем и Джакартой, который, по его словам, будет способствовать развитию торговли и инвестиций между двумя странами.

Он напомнил, что Индонезия является одним из важнейших торговых партнеров Вьетнама в Юго-Восточной Азии. Это крупный рынок, насчитывающий около 280 млн. потребителей, на котором расположен мегаполис Джакарта с населением более 10 млн. человек.

Авиакомпания Vietjet Air намерена перевозить 1 млн. пассажиров в год между Индонезией и Вьетнамом, способствуя укреплению их стратегического партнерства и служа мостом для культурных и экономических обменов между народами двух стран.

ВИА/ИЖВ

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